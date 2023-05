Kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất

Tiếp tục chương trình kiểm tra việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023”, sáng 10/5, Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh số 3 do Sở NN-PTNT chủ trì đã kiểm tra thực tế tại 2 cơ sở trên địa bàn huyện Long Điền.

Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP tỉnh số 3 kiểm tra thực tế tại khu vực nhà xưởng cơ sở mắm Hồng Long.

Theo đó, Đoàn đã kiểm tra cơ sở nấu rượu của ông Trần Đình Trung (tổ 10, ấp Hải Long, xã Phước Hưng) và cơ sở mắm Hồng Long (tổ 10, ấp Hải Sơn, xã Phước Hưng). Tại thời điểm kiểm tra, ông Trung chưa xuất trình được các giấy tờ liên quan đến các quy định về ATTP. Đoàn yêu cầu ông liên hệ với Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Long Điền để được hướng dẫn các quy trình, thủ tục cấp các giấy chứng nhận liên quan đến ATTP.

Trong khi đó, kiểm tra thực tế tại cơ sở mắm Hồng Long, chuyên sản xuất các loại mắm tôm, mắm ruốc, chủ cơ sở đã xuất trình đầy đủ các giấy tờ liên quan đến ATTP theo quy định. Khu vực sản xuất của cơ sở sạch sẽ, gọn gàng, bảo đảm điều kiện ATTP.

Tin, ảnh: SONG BÌNH