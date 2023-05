Huyện Đất Đỏ: Tăng cường kiểm tra ATTP

Sáng 5/5, Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh số 2 do Sở Công thương chủ trì đã kiểm tra việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023” tại huyện Đất Đỏ.

Huyện Đất Đỏ đang quản lý 7.337 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Từ đầu năm đến nay, đoàn kiểm tra liên ngành ATTP của huyện và các xã, thị trấn đã kiểm tra 174 cơ sở, qua đó phát hiện 7 cơ sở chưa đạt các quy định về ATTP; thực hiện test nhanh 246 mẫu thực phẩm với các chất như hàn the, focmol, methanol và 246 mẫu đều cho kết quả âm tính.

Riêng trong Tháng hành động vì ATTP, huyện và các xã, thị trấn đã tổ chức 9 đoàn kiểm tra ATTP tại 189 cơ sở, qua đó phát hiện 10 cơ sơ chưa bảo đảm các điều kiện ATTP, đoàn đã yêu cầu các cơ sở cam kết khắc phục.

Đoàn đã kiểm tra thực tế tại đại lý sữa Đất Đỏ 1 và cửa hàng Bách Hóa Xanh số 2 (KP Phước Sơn, thị trấn Đất Đỏ). Tại thời điểm kiểm tra, hai cơ sở trên đều bảo đảm các tiêu chí về ATTP.

SONG BÌNH