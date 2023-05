Chương trình kỹ năng hè cho thiếu niên

Dịp hè 2023, Nhà Văn hóa Thanh niên tỉnh sẽ phối hợp các đơn vị tổ chức chương trình kỹ năng hè dành cho thiếu niên.

Theo đó, từ ngày 11-17/6 diễn ra chương trình “Học kỳ quân đội”, dành cho 150 học viên độ tuổi từ 9-15 tại Trung đoàn Minh Đạm (huyện Long Điền). Tham gia chương trình, thiếu niên được huấn luyện về lối sống, tác phong người lính, rèn luyện thể lực. Đồng thời, rèn kỹ năng tự chăm sóc bản thân, quản lý thời gian, kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp.

Tiếp đó, từ ngày 16-20/7, tại Trung tâm Huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh (phường 12, TP.Vũng Tàu) diễn ra chương trình “Học kỳ công an” cho 150 học viên lứa tuổi từ 9-15. Học viên sẽ được học gấp chăn màn gọn gàng, đẹp mắt theo đúng điều lệnh nội vụ; được trang bị các kiến thức về an toàn giao thông; an toàn nơi công cộng; phòng, chống xâm hại và bắt cóc trẻ em.

THI PHONG