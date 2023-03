Trang trọng lễ nghinh Cô

Lễ chính của Lễ hội Dinh Cô (TT.Long Hải, huyện Long Điền) năm 2023 đã diễn ra sáng 3/3 (12/2 âm lịch). Đó là lễ Nghinh Bà thủy thần nhập Điện (rước bài vị Cô về dinh nhập Điện) và nghi lễ cúng Cô - Long Hải thần nữ.

Ghe thuyền trang hoàng rực rỡ ra biển rước Cô cùng các vị thần linh, ông bà tổ tiên cùng về dinh.

Ước vọng tôm, cá đầy khoang

Từ sáng sớm, các ghe thuyền được trang hoàng lộng lẫy quay hướng ra biển làm lễ Nghinh Cô để cầu mong trời yên bể lặng, tôm cá đầy khoang. Dẫn đầu là ghe của bà Ngô Thị Tiền (khu phố Hải Hà, TT. Long Hải) gồm những thuyền viên đi biển giỏi nhất trong năm. Trên ghe có ngai, long vị Cô cùng các vị trong Ban nghi lễ, các bô lão cao niên với trang phục trang trọng và đội lân sư rồng. Trong tiếng trống vang trời, đoàn ghe thuyền nối nhau ra khơi, đi khoảng 2-3 hải lý, nhắm chừng tới nơi Cô tử nạn ngày xưa, ông chánh bái bắt đầu nghi lễ rước Cô cùng các vị thần linh, ông bà tổ tiên cùng về dinh.

Ở trên bờ, đông đảo người dân Long Hải và du khách tập trung tại bãi biển Long Hải (đối diện Khu di tích lịch sử-văn hóa Dinh Cô) để chờ đón đoàn Nghinh Cô. Gần 7 giờ 30 sáng, chiếc ghe dẫn đầu rước bài vị Cô từ ngoài biển cập bờ. Tiếp đó, đội lân-sư-rồng, đội chiêng trống, đội rước cờ, đội học trò lễ cùng các hương chức, Ban tế tự Dinh Cô rước bài vị Cô về dinh nhập Điện. Hàng ngàn người nối theo sau đoàn Nghinh Cô, kéo dài từ bờ biển đến cổng Dinh Cô làm cho lễ hội thêm phần sôi động. Tiếp đó là lễ cúng Cô trang trọng, thành kính. Sau nghi lễ cúng Cô, đội hát bả trạo truyền thống của Lễ hội Dinh Cô bắt đầu trình diễn tại Dinh Cô.

Ông Thái Văn Cảnh, Trưởng Ban Quản lý di tích lịch sử-văn hóa Dinh Cô cho hay: “Lễ Nghinh Cô và lễ cúng Cô được tổ chức trang trọng, chu đáo, đúng nghi thức nhằm thể hiện tấm lòng thành kính của bà con ngư dân miền biển đến Cô. Đồng thời, cầu cho mưa thuận gió hòa, ngư dân đi biển bình an, vượt qua được mọi thử thách khắc nghiệt của thời tiết, đánh bắt được nhiều tôm cá, cuộc sống no đủ.

Lễ hội Dinh Cô mang những nét đặc trưng của địa phương vừa thể hiện tính chất tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn đối với nhân thần và nhiên thần. Đây vừa là lễ hội cầu ngư, thể hiện ước vọng bội thu, được mùa tôm cá của ngư dân cũng là dịp vui chơi, giải trí, sinh hoạt văn hóa, thưởng thức nghệ thuật, bù đắp những ngày lao động vất vả, lẻ loi trên biển”…

Nghi lễ cúng Cô diễn ra trang trọng, thành kính.

Bảo đảm an toàn cho người dân và du khách

Năm nay, UBND huyện Long Điền tổ chức chương trình Lễ hội Dinh Cô kéo dài 5 ngày (từ 28/2 đến 3/3) với các hoạt động lễ, hội phong phú, hấp dẫn, thu hút du khách thập phương về tham quan, chiêm bái, vui chơi, giải trí. Trong các ngày diễn ra Lễ hội Dinh Cô, hằng đêm, tại sân khấu ngoài trời đối diện Dinh Cô đều tổ chức các đoàn hát đờn ca tài tử, diễn tuồng, hát bội, biểu diễn văn nghệ quần chúng. Ngoài ra, năm nay, Ban Tổ chức còn lồng ghép nhiều hoạt động “hút” khách trong phần hội như: thi thả diều bãi biển; bóng chuyền bãi biển; thi đan lưới, cột lưới, khiêng cá; thi đi cà kheo dưới nước, thi ném còn... Các trò chơi dân gian thu hút rất nhiều thanh niên ngư dân tham gia. Vì thế mà trò chơi này thường diễn ra rất sôi nổi và hào hứng vì sự cổ vũ nhiệt tình của người xem, giúp cho Lễ hội Dinh Cô Long Hải càng thêm phần hấp dẫn.

Bên cạnh đó là liên hoan Lân - Sư - Rồng - múa mai hoa thung, chương trình ca múa nhạc và đặc biệt là chương trình sân khấu hoá tái hiện lịch sử hình thành Di tích lịch sử - văn hoá và Danh thắng Dinh Cô, Mộ Cô tại khu vực Dinh Cô thu hút trên hàng ngàn lượt người xem.

Lần đầu tiên đến Lễ hội Dinh Cô, chị Nguyễn Thị Bích Thương, du khách tỉnh Bình Thuận cho hay: “Lễ hội rất náo nhiệt nhưng cũng không khém phần trang nghiêm. Lễ vía Cô được truyền tụng là rất linh thiêng nên tôi đến để chiêm bái vào ngày giỗ Cô và cầu mong bình an cho gia đình”.

Theo ông Hồ Ngọc Giao, Phó Giám đốc Ban Quản lý các Khu Du lịch huyện Long Điền, năm nay, mặc dù lễ chính của Lễ hội Dinh Cô diễn ra các ngày trong tuần nhưng lượng khách từ các tỉnh, thành lân cận: TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Thuận… vẫn đổ về khá đông. Nhiều du khách xuống tắm biển. “Chúng tôi bố trí 27 nhân viên cứu hộ trực tại 8 chốt cứu hộ rãi đều trên các bãi tắm bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng du khách tắm biển. Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, không có trường hợp nhập viện hay tử vong do đuối nước”, ông Hồ Ngọc Giao thông tin.

Ông Lâm Văn Hồng, Chủ tịch UBND huyện Long Điền cho biết, nhờ rút kinh nghiệm từ những năm trước và chuẩn bị chu đáo nên Lễ hội Dinh Cô năm nay diễn ra an toàn, trật tự. Từ lối cổng vào đến phía trong Dinh Cô, ngoài bãi biển, các lực lượng: bộ đội biên phòng, công an, đội trật tự đô thị… thường xuyên kiểm tra, kiểm soát an ninh, trậ tự, bảo đảm an toàn cho du khách.

HƠN 185 NGÀN LƯỢT NGƯỜI THAM DỰ Trong 5 ngày diễn ra Lễ hội Dinh Cô đã thu hút khoảng 185 ngàn lượt khách đến cúng viếng, vui chơi, tham quan, tắm biển (tăng 125,6% so với năm 2022), doanh thu đạt khoảng 46,3 tỷ đồng.



Bài, ảnh: HUYỀN TRANG