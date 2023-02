Ngày 18/2, tai huyện Côn Đảo, Đoàn công tác của Bộ Công an, Công an tỉnh, Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro và Bệnh viện Chợ Rẫy đã tổ chức chuỗi hoạt động từ thiện xã hội, tặng quà, khám bệnh cho các gia đình chính sách, người có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các cháu học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn huyện.

Bác sĩ khám bệnh cho người dân huyện Côn Đảo

Tại đây, các y bác sĩ Bệnh xá Công an tỉnh đã phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức khám sức khỏe định kì cho cán bộ, chiến sĩ Công an huyện, cán bộ công chức, viên chức huyện Côn Đảo; khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, có hoàn cảnh khó khăn và Nhân dân trên địa bàn huyện.

Đoàn cũng đã tổ chức tặng quà cho các đồng chí cựu tù chính trị hiện đang sinh sống trên đảo, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện có hoàn cảnh khó khăn và các cháu học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn huyện.

Tặng quà cho gia đình có công

Ngoài ra, chào mừng kỷ niệm 48 năm giải phóng huyện Côn Đảo và giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, Công an tỉnh phối hợp với UBND huyện Côn Đảo trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc cho gia đình các hội viên Hội phụ nữ huyện.

*Tại Khu dân cư số 3, huyện Côn Đảo, Đoàn công tác đã tổ chức lễ bàn giao căn nhà mái ấm tình thương cho gia đình bà Tống Thị Ngời (70 tuổi). Gia đình bà Ngời thuộc hoàn cảnh khó khăn hiện đang phải sinh sống trong căn nhà cấp bốn, diện tích khoảng 60m2 được xây dựng đã gần 30 năm, đã xuống cấp nghiêm trọng. Bản thân bà Ngời có sức khỏe yếu, không có nghề nghiệp ổn định, phải đi nhặt hạt bàng để nuôi hai cháu mồ côi.

Trao nhà đã sửa chữa cho gia đình bà Ngời

Thấu hiểu trước hoàn cảnh của gia đình, Công an tỉnh đã phối hợp với Hội phụ nữ huyện và đơn vị thi công khảo sát, tiến hành sửa chữa để giúp gia đình bà sớm ổn định cuộc sống. Tổng kinh phí sửa chữa là 108 triệu đồng. Trong đó, đơn vị thi công hỗ trợ 18 triệu đồng. Số tiền còn lại do Công an tỉnh vận động các cơ quan, tổ chức và các nhà hảo tâm ủng hộ.

*Công an tỉnh phối hợp với Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro tổ chức khởi công công trình “Tuyến đường hoa anh đào”.

Theo đó, 1.500 cây hoa anh đào được trồng dọc tuyến đường từ sân bay Cỏ Ống về trung tâm huyện Côn Đảo. Công trình được các đơn vị tổ chức nhằm kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời góp phần tạo điểm nhấn du lịch, ấn tượng đẹp cho du khách khi đến với huyện đảo. Công trình do Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro tài trợ.

Công an tỉnh phối hợp với Liên doanh Việt – Nga (Vietsovpetro) tổ chức khởi công công trình “Tuyến đường hoa anh đào”

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-BÁ HẢI