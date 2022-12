Đến tận nhà làm căn cước cho người dân

Theo Luật cư trú năm 2020, từ ngày 1/1/2023, sổ hộ khẩu hay giấy tạm trú sẽ bị “khai tử”. Khi có luật cư trú mới, Bộ Công an cũng không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Để làm được điều này, cần đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD cho người dân. Tính đến tháng 9/2022, Công an tỉnh đã thu nhận, chuyển trả khoảng 850 ngàn thẻ CCCD; còn tồn đọng tại công an địa phương khoảng 4.000 thẻ do công dân không có mặt tại địa phương.