Hơn 10 năm nay, bà Nguyễn Thị Bé Tám (SN 1970, ấp 1, xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc) được nhiều người biết đến khi có những đóng góp tích cực trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Bé Tám trao học bổng cho các em HS có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tâm sự với chúng tôi, bà Tám cho biết, trước năm 2006, kinh tế của gia đình bà rất khó khăn và gặp nhiều biến cố. Thậm chí có thời điểm bà bị tai nạn, mất một phần lá lách khiến sức khỏe suy giảm. Tuy nhiên, với tinh thần không đầu hàng số phận, vợ chồng bà Tám cố gắng bám trụ nghề buôn nông sản để nuôi con, phát triển kinh tế.

“Trời không phụ lòng người! Qua giai đoạn năm 2006, kinh tế gia đình tôi dần ổn định, có chút dư dả. Từ trong gian khó đi lên nên tôi rất hiểu cuộc sống của những người đang gặp khó khăn và luôn tìm cách giúp đỡ họ nhiệt tình”, bà Tám bày tỏ.

Nghĩ là làm, năm 2010, bà Tám tham gia vào Chi hội Phụ nữ ấp 1, xã Hòa Hưng và là một trong những hội viên tích cực đồng hành, hỗ trợ các gia đình khó khăn trên địa bàn. Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân”, những năm qua, bà đã tặng 150 suất quà cho người nghèo, phụ nữ neo đơn; 80 suất học bổng (500 ngàn đồng/suất) cho HS nghèo; giúp nhiều chị em có việc làm ổn định với thu nhập 5-7 triệu đồng/tháng...

Theo bà Tám, hành động cho đi, ủng hộ người nghèo là việc làm cần thiết. Hằng ngày, vẫn có một số người nghèo, bán vé số ghé nhà bà để nhờ hỗ trợ. Những lần như vậy bà đều giúp đỡ họ nhiệt tình. Bà Tám tâm sự: “Tôi bây giờ kinh tế ổn định, con cái học tập tốt nên chỉ cần buôn bán có lời tôi đều trích tiền ra để ủng hộ người khó khăn. Của cho không bằng cách cho. Mình cho đi để nhận lại niềm vui”, bà Tám tâm sự.

Không chỉ tích cực hỗ trợ về vật chất, những năm 2012-2013, gia đình bà còn cùng với các hộ dân ở tổ 1, ấp 1 xã Hòa Hưng xây dựng “cổng an ninh” nhằm bảo đảm an ninh trật tự. Thời điểm này, khu vực đường vào tổ 1 thường xuất hiện nạn trộm cắp, tệ nạn ma túy khiến người dân lo lắng. Là hộ sống đầu hẻm, bà Tám lên ý tưởng cùng nhiều hộ dân và UBND xã Hòa Hưng lập “cổng an ninh” để đóng chốt cửa khi đến giờ giới nghiêm. Từ đó, tình trạng trộm cắp, tệ nạn xã hội giảm hẳn.

Ông Trần Phú Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Hưng nhận xét: “Bà Tám là nhà hảo tâm tiêu biểu của xã nhiều năm qua. Gia đình bà cũng là tấm gương điển hình trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.

Với những đóng góp trong công tác an sinh xã hội ở địa phương, bà Nguyễn Thị Bé Tám đã được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam”. Hằng năm, bà đều được UBND xã Hòa Hưng trao tặng Bằng khen do có nhiều đóng góp trong xây dựng nông thôn mới.

Bài, ảnh: TRẦN TIẾN