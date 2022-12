Hướng dẫn người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử

Công an TX.Phú Mỹ, Công an phường Mỹ Xuân vừa phối hợp tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, công chức và nhân dân về lợi ích, hiệu quả của việc sử dụng ứng dụng VNeID đăng ký tài khoản định danh điện tử trên phần mềm VNeID của Bộ Công an.

Ứng dụng VNeID của Bộ Công an là ứng dụng được tích hợp cùng các tiện ích của thẻ CCCD điện tử, bảo đảm chính xác, tiện lợi và bảo mật thông tin của công dân. Người dân sau khi kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 1, mức 2 thành công có thể đăng nhập và sử dụng các chức năng, tiện ích trên ứng dụng VNeID như: Giải quyết dịch vụ công trực tuyến: thông báo lưu trú, đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng…

Sử dụng VNeID, người dân sẽ tự điền thông tin vào các biểu mẫu đăng ký mà không phải khai báo, điền thông tin nhiều lần, giúp tiết kiệm được thời gian, chi phí cho các loại biểu mẫu kê khai, giảm nhiều khâu thủ tục. Các tính năng nổi bật: Ví giấy tờ, thông báo lưu trú, tố giác tội phạm… Như vậy, khi người dân giao dịch hành chính, tài chính như thanh toán hóa đơn điện, nước, đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, chuyển tiền… sẽ giảm tối đa các giấy tờ phải mang theo.

Ngoài ra, báo cáo viên Công an TX.Phú Mỹ cũng đã tuyên truyền về bảo đảm PCCC, cấm sử dụng pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán; phòng chống ma túy; tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn.

PHƯỚC AN