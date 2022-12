Chăm lo Tết cho người lao động

Mặc dù tình hình sản xuất, kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn nhưng các DN vẫn nỗ lực chăm lo cho người lao động (NLĐ) trong dịp Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023.

Nhiều người lao động có hoàn cảnh khó khăn được Công đoàn Công ty TNHH Sản xuất giày Uy Việt tặng quà Tết 2023.

Chủ yếu thưởng Tết 1 tháng lương

Công ty TNHH San Fang Việt Nam (TX.Phú Mỹ) hoạt động trong lĩnh vực cung cấp nguyên liệu về giày da, với hơn 1.100 NLĐ. Trong năm 2022, công ty giảm 40-50% đơn hàng so với những năm trước. Thế nhưng, đơn vị vẫn duy trì việc làm cho NLĐ. Đến nay, công ty đã có kế hoạch chi thưởng tết cho NLĐ với mức 1 tháng lương cơ bản và các phụ cấp về chức vụ và thâm niên công tác. Dự kiến mức thưởng Tết năm nay sẽ tăng 10% so với năm ngoái, khoảng 7,7-22 triệu đồng/người. Công ty còn hỗ trợ thêm 750 ngàn đồng/người (thay cho tổ chức tiệc tất niên), công đoàn tặng 500 ngàn đồng/người. Mặt khác, công ty còn tổ chức 5 chuyến xe đưa 300 NLĐ về quê ăn Tết. Ông Chen Te Ying, Giám đốc Bộ phận quản lý Công ty TNHH San Fang Việt Nam cho biết: “Trong năm 2022, công ty giảm đơn hàng nhiều nhưng chúng tôi đã cố gắng thực hiện tốt các quyền lợi, chế độ cho NLĐ, trong đó có việc chăm lo Tết cho công nhân. Tôi hi vọng NLĐ tiếp tục chia sẻ, đồng hành với công ty trong tới gian tới. Ngày 16/1, công ty sẽ phát tiền thưởng Tết cho NLĐ”.

Tương tự, tại một số công ty khác đều đã có dự kiến mức thưởng Tết và thời gian nghỉ cho NLĐ. Đơn cử như Công ty TNHH E-TOP Việt Nam (TX.Phú Mỹ) có khoảng 2.800 lao động, trong đó gần 50% người ngoại tỉnh. Mức thưởng tết năm nay được duy trì như năm ngoái, gồm 1 tháng lương cơ bản và phụ cấp thâm niên, thấp nhất 5,2 triệu đồng/người và cao nhất 28 triệu/người.

Hay như, Công ty TNHH Sản xuất giày Uy Việt có 2 chi nhánh ở KCN Đông Xuyên và KCN Châu Đức, với 8.500 NLĐ đã lên kế hoạch cho NLĐ nghỉ Tết Nguyên đán 11 ngày kể từ ngày 19/1 đến hết ngày 29/1. Ngày 30/1, NLĐ quay trở lại làm việc bình thường. Cùng với đó, NLĐ sẽ được thưởng Tết với mức 1 tháng lương (tùy mức lương của từng NLĐ).

Quan tâm NLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Tối 23/12, Công đoàn Công ty TNHH sản xuất giày Uy Việt chi nhánh ở KCN Đông Xuyên (TP.Vũng Tàu) đã tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” cho 4.900 NLĐ đang làm việc tại đây. Chương trình có nhiều nội dung hấp dẫn như: phát phiếu để NLĐ đổi thực phẩm tại 26 gian hàng ẩm thực; biểu diễn văn nghệ, bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị như: Xe máy, xe đạp điện, ti vi, nồi chiên không dầu. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức còn tặng 18 phần quà cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn đã giúp các trường hợp này đón Tết Nguyên đán Quý Mão đầy đủ và ấm cúng hơn. Bà Nguyễn Kim Huệ, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Sản xuất giày Uy Việt cho hay: “Ngoài thưởng tết của công ty, công đoàn còn tặng 820 suất quà, (500-1 triệu đồng/suất) cho NLĐ khó khăn để động viên tinh thần họ cố gắng vươn lên, gắn bó lâu dài với DN”.

Theo lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, trong dịp Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023, toàn tỉnh có khoảng 112.336 NLĐ được thụ hưởng từ các hoạt động chăm lo của tổ chức công đoàn, với tổng kinh phí hơn 41 tỉ đồng. Trong đó, LĐLĐ tỉnh tặng 1.000 phần quà, trị giá 1 triệu đồng/suất cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn; chăm lo Tết cho 10% tổng số đoàn viên khó khăn, trị giá 500 ngàn đồng/người; hỗ trợ 150 vé xe về quê cho người khó khăn, mức 1 triệu đồng/người; thăm chúc Tết và tặng quà cho NLĐ khó khăn tại 10 DN có nhiều đóng góp cho tổ chức công đoàn...

Ông Lê Văn Hòa, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết, việc tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho NLĐ được công đoàn các cấp triển khai bảo đảm tính thiết thực về vật chất và tinh thần, bảo đảm NLĐ đón Tết vui tươi, ấm no, hạnh phúc. Các đơn vị, địa phương ưu tiên chăm lo Tết cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo…; đoàn viên, NLĐ thuộc đối tượng gia đình chính sách hoặc nhiều năm chưa có điều kiện về quê sum họp với gia đình trong dịp Tết Nguyên đán; các trường hợp không về quê đón tết.

Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh cũng lên kế hoạch tổ chức thăm chúc Tết 150 công nhân vệ sinh đô thị, nhân viên y tế làm việc trong đêm giao thừa với phần quà trị giá 300 ngàn đồng/người. Nhiều chương trình hỗ trợ, thăm hỏi động viên, chăm lo cho NLĐ sẽ được các cấp công đoàn chung tay thực hiện như “Chợ Tết Công đoàn năm 2023”; “Tết Sum vầy - Xuân gắn kết”; Hội thi ẩm thực “Mừng Đảng, mừng Xuân”... với sự tham gia của đông đảo NLĐ.

Bài, ảnh: TUỆ LÂM