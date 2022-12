Sáng 27/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” và triển khai các chương trình an sinh xã hội năm 2022. Hội nghị do ông Nguyễn Kế Toại, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì.

Ông Nguyễn Kế Toại, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2022, UBMTTQ tỉnh phối hợp các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, doanh ngiệp, các tổ chức, nhà hảo tâm tích cực hưởng ứng và đóng góp xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” và thực hiện chương trình an sinh xã hội, qua đó nêu cao ý nghĩa truyền thống dân tộc “tương thân tương ái”, chung tay vì cộng đồng.

Cụ thể, MTTQ các cấp trong tỉnh đã vận động được tiền và quà trị giá hơn 50,1 tỷ đồng (trong đó, ủng hộ bằng tiền mặt gần 23,9 tỷ đồng và quà trị giá hơn 26,2 tỷ đồng). Trong năm, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên vận động xây dựng được 163 căn nhà đại đoàn kết trị giá 11,99 tỷ đồng; sửa chữa 118 căn nhà trị giá hơn 2,7 tỷ đồng; hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo hiếu học với tổng số tiền hơn 2,8 tỷ đồng; phối hợp vận động và trao tặng gần 76.000 phần quà với tổng trị giá gần 36 tỷ đồng.

Năm 2022, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên xây mới 163 căn nhà đại đoàn kết. Trong ảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Kế Toại trao Quyết định bàn giao nhà tới các hộ nghèo huyện Châu Đức.

Thực hiện công tác an sinh xã hội, Quỹ “An sinh xã hội” tỉnh đã vận động được 58 doanh nghiệp thực hiện cam kết với số tiền 58,6 tỷ đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Ban vận động Quỹ “An sinh xã hội tỉnh” đã chủ động tham mưu Thường trực Tỉnh ủy phân bổ nguồn kinh phí từ Quỹ này về các đơn vị thụ hưởng và phối hợp với các đơn vị tài trợ triển khai trực tiếp các chương trình an sinh xã hội với tổng số tiền hơn 55,5 tỷ đồng.

Trong năm 2023, Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục vận động các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, cá nhân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, đặc biệt là trong tháng cao điểm Vì người nghèo; tổ chức hội nghị phát động “Chương trình Bà Rịa-Vũng Tàu chung tay vì người nghèo”; tổ chức gặp mặt, trao đổi với các doanh nghiệp, doanh nhân về kế hoạch vận động, triển khai chương trình xây nhà đại đoàn kết; thành lập các đoàn thăm, tặng quà hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo”.

DIỄM QUỲNH-NHẬT LINH