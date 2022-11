Tăng diện bao phủ bảo hiểm đến người dân

Tính đến ngày 30/9/2022, tỷ lệ lao động tham gia BHXH toàn tỉnh đạt 38,05%, vượt 0,05% so với chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 10/12/2021 của Tỉnh ủy (38%); tuy nhiên, tỷ lệ độ bao phủ BHYT mới đạt 86,25% dân số, thấp hơn 5,25% so với chỉ tiêu được giao tại Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ (91,5%) và thấp hơn 5,75% so với chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy (92%).