Nhiễm trùng nặng vì trị rạn da tại spa

Bệnh viện Da Liễu TP.Hồ Chí Minh vừa tiếp nhận và chỉ định nhập viện điều trị một trường hợp nhiễm trùng da nặng, trợt loét, mưng mủ, chảy máu… sau điều trị rạn da tại một spa.

Bác sĩ CK1 Phạm Ngọc Trâm, Bệnh viện Da liễu TP. Hồ Chí Minh thăm khám cho bệnh nhân H.

Chị T.T.H (24 tuổi ngụ tại huyện Bình Chánh, TP.HCM) đến bệnh viện khám trong tình trạng vùng da hai bên đùi trong có nhiều vết trợt loét, bề mặt vết loét đóng mày đen, mưng mủ, chảy máu… khiến người bệnh hầu như chỉ nằm một chỗ, đi lại, vận động rất khó khăn.

Chọn nhầm cơ sở làm đẹp, chịu tổn thương da sâu

Chia sẻ với phóng viên, chị H. cho biết, do mong muốn xóa đi vết rạn da ở vùng đùi trong, trước nhập viện khoảng 1 tuần, chị có đến điều trị rạn da vùng đùi tại một spa ở TP.Hồ Chí Minh.

Cơ sở spa này cam kết với chi phí chỉ 8 triệu đồng, sẽ điều trị hết vết rạn sau khoảng 3-6 tháng mà không gây đau đớn. Ngay sau khi thanh toán chi phí, chị H. bắt đầu liệu trình đầu tiên.

Chị được bôi tê vùng má trong đùi và nhân viên spa dùng một thiết bị đốt điện đốt nóng vùng da này. Mặc dù spa cam kết điều trị không đau nhưng chị H. cảm thấy đau đớn, rát nóng suốt quá trình thực hiện. Mấy ngày sau, các vết đốt ở vùng đùi bắt đầu mưng mủ, chảy máu, đóng mày dày… gây đau đớn đến mức chị H. chỉ có thể nằm tại chỗ, không thể tự đi lại, sinh hoạt được.

Vì lo lắng, chị H. đã nhiều lần liên hệ cơ sở spa nhưng được hướng dẫn “yên tâm đi, cứ uống kháng sinh, giảm đau, khi nào vết thương bong mày thì lại trị tiếp”. Không thể chịu đựng được vùng da bị đốt càng ngày càng đau, mưng mủ, chảy máu… nên chị H. quyết định đến Bệnh viện Da Liễu để điều trị.

Nhận định về tình trạng của người bệnh H., bác sĩ CK1 Phạm Ngọc Trâm, bác sĩ điều trị tại Khoa Lâm sàng 1, Bệnh viện Da liễu TP.Hồ Chí Minh cho biết: Bệnh nhân H. đã bị viêm da nhiễm trùng nặng sau điều trị rạn da với những vết loét sâu ở vùng da 2 bên đùi, đóng mày đen dày, chảy máu và dịch mủ.

Điều này cũng cho thấy cơ sở spa trên đã can thiệp bằng phương pháp xâm lấn rất sâu vào trong mô, gây tổn thương da rất sâu. Đồng thời, việc chăm sóc vết thương sau khi can thiệp không phù hợp làm tăng tình trạng nhiễm trùng.

Bệnh nhân sau đó được điều trị bằng kháng sinh tiêm tĩnh mạch, kháng viêm, giảm đau và chăm sóc vết thương tại chỗ. Sau gần 1 tuần điều trị các vết thương bong mày, lên da non… bệnh nhân được xuất viện.

Nguy cơ gánh thêm sẹo xấu

Bác sĩ CK1 Lư Huỳnh Thanh Thảo, Khoa Thẩm mỹ da, Bệnh viên Da liễu TP.Hồ Chí Minh cho biết thêm: Với trường hợp bệnh nhân N.T.H, chúng tôi nhận định cơ sở spa đã chỉ định phương pháp điều trị rạn da chưa phù hợp, hoặc không kiểm soát được mức năng lượng khi sử dụng các thiết bị laser cũng như việc hướng dẫn chăm sóc sau điều trị chưa tốt, dẫn đến loét da, mưng mủ sau điều trị.

Tình trạng này có thể diễn tiến thành nhiễm trùng lan rộng toàn thân, nguy hiểm đến tính mạng nếu không được xử trí và điều trị kịp thời. Về lâu dài, do vết trợt loét quá sâu, người bệnh có nguy cơ bị sẹo xấu như sẹo lồi to, sẹo lan rộng hay sẹo lõm, co rút, tăng hoặc giảm sắc tố rất cao”.

Trị rạn da an toàn, cần bác sĩ da liễu được đào tạo về laser

Bác sĩ CK1 Lư Huỳnh Thanh Thảo chia sẻ: rạn da chia ra hai giai đoạn. Giai đoạn rạn da đỏ và giai đoạn rạn da trắng. Khi điều trị rạn da, các bác sĩ da liễu sẽ căn cứ vào tình trạng vết rạn để chỉ định phương pháp điều trị phù hợp như laser vi điểm, lăn kim, sử dụng sóng RF vi điểm…

Để điều trị làm mờ rạn da hiệu quả, trong đa số các trường hợp bác sĩ sẽ phối kết hợp nhiều phương pháp khác nhau trong cùng một đợt điều trị. Điều đáng lưu ý là các thủ thuật và việc kết hợp các thủ thuật trong điều trị này đòi hỏi phải được thực hiện bởi các bác sĩ da liễu có tay nghề để bảo đảm mức năng lượng sử dụng hiệu quả và không gây tổn thương cho người bệnh.

Tại các cơ sở không có chuyên môn, nhân viên không có hiểu biết y khoa và thiếu kiến thức về da, tình trạng rạn da sẽ không được điều trị hiệu quả và thậm chí có thể gây nguy hiểm cho người bệnh như trong trường hợp của chị H.

Để phòng ngừa rạn da, các bác sĩ Bệnh viện Da liễu TP.Hồ Chí Minh khuyến cáo: Mọi người cần kiểm soát cân nặng tốt, không để cơ thể tăng cân quá nhanh trong thời gian ngắn. Phụ nữ trong giai đoạn mang thai, đặc biệt vào những tháng giữa thai kỳ nên chăm sóc vùng da bụng bằng cách bôi kem giữ ẩm để làm mờ vết rạn mới hình thành và giảm tạo vết rạn mới, đồng thời kiểm soát cân nặng. Tuyệt đối không tự ý bôi các thuốc có chứa corticoid kéo dài.

Riêng các chị em làm đẹp cần cảnh giác và thận trọng trước các lời quảng cáo “mỹ phẩm làm trắng”, tránh mua và sử dụng các loại kem trộn không rõ nguồn gốc có chứa corticoid.

Nếu mong muốn điều trị rạn da, người dân cần đến khám với bác sĩ da liễu giàu kinh nghiệm tại các cơ sở y tế uy tín để được tư vấn việc kiểm soát và điều trị rạn da phù hợp.

Bài, ảnh: TRẦN NHUNG