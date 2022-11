Nhờ làm tốt công tác vận động mà MTTQ các cấp của TP.Vũng Tàu đã có thêm nhiều nguồn lực để chăm lo, giúp cuộc sống của người nghèo ngày một ổn định hơn.

Đại diện Công ty CP phát triển công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu trao bảng tượng trưng ủng hộ UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2022.

Hỗ trợ kịp thời

Cơn mưa lịch sử tại TP.Vũng Tàu vào ngày 20/10 vừa qua khiến 3 sào rau muống đang thời kỳ thu hoạch của anh Đặng Gia Trường (442/1/63, Nguyễn An Ninh) bị ngập úng và mất trắng. Một khoản tiền cả gia đình trông chờ từ việc bán rau để trang trải cuộc sống, nuôi hai con ăn học bỗng chốc bị thiếu hụt. Vốn là hộ nghèo, giờ anh lại càng khó khăn hơn. Để giúp anh có thêm điều kiện phát triển kinh tế, vừa qua, UBMTTQ TP.Vũng Tàu đã hỗ trợ anh 7 triệu đồng. “Với số tiền này, tôi dùng để mua giống, phân bón trồng lứa rau mới, mua máy bơm nước tưới rau khi trời nắng và hút nước khi chẳng may trời mưa to để đỡ bị ngập ứng. Tôi vui lắm khi được UBMTTQ thành phố quan tâm, hỗ trợ kịp thời”, anh Trường nói.

Chia sẻ khó khăn với bà Nguyễn Thị Nở (221/3, Võ Thị Sáu, TP.Vũng Tàu), thuộc diện hộ nghèo, UBMTTQ Việt Nam thành phố cũng vừa trao tặng 5 triệu đồng giúp bà có thêm điều kiện làm ăn. Bà Nở năm nay đã 74 tuổi, sinh sống bằng nguồn thu nhập từ buôn bán tạp hóa nhỏ. Tuổi cao, chân tay đã yếu nhưng bà luôn cố gắng xoay xở để mưu sinh. Ngoài bán gạo, bánh kẹo, buổi tối, bà còn tranh thủ giúp việc cho một nhà hàng để kiếm thêm tiền nuôi cháu ngoại đang học lớp 10. “Con gái tôi mất đã 7 năm rồi, để lại đứa cháu ngoại. Thương cháu nên tôi ráng kiếm tiền lo cho cháu ăn học đến nơi đến chốn để sau này đỡ vất vả như đời mình”, bà Nở tâm sự.

Ngoài giúp hỗ trợ để người nghèo phát triển kinh tế, UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu còn quan tâm, chăm lo đến con em của những gia đình nghèo, khó khăn. Đơn cử như cuối tháng 10/2022, UBMTTQ Việt Nam thành phố đã tặng 150 suất học bổng (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho các em HS nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để các em vững bước đến trường. Em Lê Minh Nhật, HS lớp 8.2, Trường THCS Thắng Nhì (phường Thắng Nhì) vừa nhận được suất học bổng này. “Nhận được học bổng em vui lắm. Em sẽ dùng số tiền này để mua sắm dụng cụ học tập. Em hứa sẽ chăm học để sau này kiếm việc làm ổn định để đỡ đần cho ba”, Nhật nói. Gia đình Nhật vốn nghèo nên 5 người cùng sống trong một căn phòng trọ ở đường Bến Đình 2. Mẹ bỏ đi từ nhỏ, mọi chi phí sinh hoạt, ăn học của Nhật đều trông chờ vào việc phụ hồ của ba. Ba của Nhật còn gánh vác nuôi bà nội và em gái bà nội, cả hai người đều già yếu. Cũng vì nghèo mà chị gái của Nhật đành nghỉ học khi vừa tốt nghiệp lớp 9 vào năm ngoái.

9 tháng năm 2022, toàn thành phố đã vận động được hơn 2 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”. Từ nguồn này, MTTQ các cấp đã hỗ trợ 43 người nghèo điều trị bệnh với tổng số tiền là 52,5 triệu đồng; tặng 289 suất học bổng cho HS nghèo với tổng trị giá 262 triệu đồng; thăm, hỏi tặng quà 1.377 suất quà cho người nghèo trị giá hơn 507 triệu đồng. Về công tác an sinh xã hội, MTTQ các cấp thành phố vận động và trao tặng quà cho người nghèo, người gặp khó khăn do dịch COVID-19, trao tặng học bổng, trao sinh kế, xây nhà … với tổng giá trị hơn 16,5 tỷ đồng.

Kết nối để sẻ chia

Anh Trường, bà Nở, em Nhật là 3 trong số rất nhiều người nghèo, khó khăn được UBMTTQ TP.Vũng Tàu giúp đỡ trong thời gian qua. Để có nguồn lực giúp đỡ người nghèo, ngoài nguồn kinh phí của Nhà nước, UBMTTQ Việt Nam thành phố đã chủ động vận động các DN, nhà hảo tâm, các tổ chức tôn giáo. Chẳng hạn, nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, ngày 24/10, UBMTTQ TP.Vũng Tàu tổ chức lễ phát động “Tháng hành động vì người nghèo” năm 2022. Hưởng ứng lễ phát động, nhiều đơn vị, DN, tổ chức tôn giáo đã chung tay chăm lo cho người nghèo gồm: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Vũng Tàu ủng hộ 50 triệu đồng, chùa Phước Hải ủng hộ 80 triệu đồng, chùa Vạn Phước ủng hộ 20 triệu đồng, chùa Từ Quang ủng hộ 5 tấn gạo, Công ty CP Trùng Dương ủng hộ 20 triệu đồng và 2 tấn gạo, Trung tâm ngoại ngữ Khánh Toàn ủng hộ 20 bộ bàn ghế cho các lớp học tình thương, Công ty CP phát triển công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu ủng hộ 10 triệu đồng.

Bà Mai Ngọc Oanh, Chủ tịch UBMTTQ TP.Vũng Tàu cho biết, năm 2022, công tác chăm lo cho người nghèo được triển khai với nhiều kết quả nổi bật. Điển hình như mô hình “Kết nối yêu thương - Trao sinh kế”, MTTQ thành phố đã vận động được 100 triệu đồng giúp các hộ nghèo có vốn mua phương tiện buôn bán, trồng trọt, chăn nuôi, phát triển sản xuất. Mô hình “Chắp cánh ước mơ”, UBMTTQ thành phố đã vận động và trao 142 suất học bổng với tổng trị giá 97 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; kết nối nhà hảo tâm trao 2 sổ tiết kiệm (trị giá 25 triệu đồng /sổ) cho 2 em HS có hoàn cảnh khó khăn, có mẹ mất do dịch COVID-19…

Ở MTTQ các phường, xã cũng triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho người nghèo. Như MTTQ phường 11 đã vận động các nhà hảo tâm trao học bổng cho 2 HS con hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 400 ngàn đồng/quý/em; MTTQ phường Rạch Dừa vận động nhà hảo tâm trao 5 triệu đồng cho hộ nghèo mua vật liệu may tại nhà và nhận đỡ đầu 1 HS là con hộ nghèo, mỗi tháng 500 ngàn đồng trong 1 năm…

“Các mô hình, hoạt động chăm lo cho người nghèo đã lan tỏa sâu rộng, tạo hiệu ứng tích cực trong đời sống xã hội, góp phần giúp người nghèo phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững”, bà Mai Ngọc Oanh nói.

Bài, ảnh: THI PHONG