Chia sẻ cách phát triển người tham gia BHXH

Ngày 3/11, BHXH tỉnh có buổi làm việc tại 2 huyện: Long Điền, Đất Đỏ về công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT và tăng cường các giải pháp thực hiện công tác thu, giảm tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2022.

Tại huyện Long Điền, từ đầu năm đến nay, có 16.009 người tham gia BHXH, đạt 18,31% lực lượng lao động (LLLĐ) toàn huyện (trong đó, BHXH bắt buộc đạt 17,62%, BHXH tự nguyện đạt 0,69%); BHYT có 110.878 người; tỷ lệ bao phủ 80,12%. Tổng số nợ 2.707 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 1,73% số phải thu.

Tại huyện Đất Đỏ, từ đầu năm đến nay, có 57.151 người tham gia BHXH, đạt 92,69% kế hoạch. Tổng số nợ 1,882 tỷ đồng, tỷ lệ nợ 1,35% so với kế hoạch giao, thấp hơn 0,03% so với chỉ tiêu giảm nợ do BHXH tỉnh giao.

Trong chương trình làm việc, các địa phương đã chia sẻ cách làm hay để phát triển người tham gia như: phân công viên chức BHXH huyện hỗ trợ địa phương cùng tổ dân cư trực tiếp đến từng hộ gia đình, hoặc tuyên truyền theo nhóm nhỏ tại trụ sở ấp, khu phố, để trực tiếp vận động người dân tham gia; truyền thông những thay đổi của chính sách BHXH, BHYT đối với người lao động qua trang mạng xã hội…

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Ngọc Sơn, Giám đốc BHXH tỉnh nhấn mạnh, trong 2 tháng cuối năm, để đạt chỉ tiêu được giao, BHXH tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo các huyện cùng với sự phối hợp của các phòng, ban, ngành, xã, phường, thị trấn, trong tổ chức thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển người tham gia; hạn chế tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT cho người lao động.

HUYỀN TRANG