Bộ Y tế xếp đậu mùa khỉ vào bệnh truyền nhiễm nhóm B

Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 3044/QĐ-BYT bổ sung bệnh đậu mùa khỉ vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B. Ở nước ta, bệnh truyền nhiễm được chia thành 3 nhóm A, B, C. Trong đó, nhóm B, gồm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong gồm bệnh do vi rút Adeno, bệnh do vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS), bạch hầu, cúm, bệnh dại, ho gà, lao phổi, sốt xuất huyết, sốt rét, sởi, bệnh tay chân miệng, thuỷ đậu…

Bệnh đậu mùa khỉ không phải bệnh mới. Ca nhiễm bệnh đầu tiên được phát hiện vào năm 1970 tại Cộng hòa Dân chủ Công Gô, kể từ đó bệnh đậu mùa khỉ ở người trở thành bệnh lưu hành ở khu vực Trung Phi và Tây Phi.

Từ tháng 5/2022 đến nay, dịch có diễn biến bất thường, lan ra nhiều quốc gia. Thời gian ủ bệnh 6-13 ngày, nhưng có thể dao động từ 5-21 ngày. Các triệu chứng thường thấy như: sốt, đau đầu, đau cơ, đau lưng, sưng hạch bạch huyết, ớn lạnh, mệt mỏi, phát ban có thể nhìn giống như mụn nước xuất hiện trên mặt, bên trong miệng hoặc ở các bộ phận khác của cơ thể như bàn tay, bàn chân, ngực, bộ phận sinh dục hoặc hậu môn. Bệnh có thể tự khỏi trong vòng 2-3 tuần.

TUỆ LÂM