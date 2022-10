CSGT tặng xe đạp, nón bảo hiểm cho HS

Sáng 17/10, tại các trường TH, THCS trên địa bàn huyện Long Điền, gồm: THCS Nguyễn Công Trứ, THCS Phạm Hồng Thái, TH Chu Văn An (TT. Long Hải), THCS Huỳnh Tịnh Của (TT. Long Điền), TH Đặng Văn Dực (xã An Nhứt), Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an huyện Long Điền đã tổ chức phổ biến kiến thức pháp luật về giao thông cho HS.

Tặng xe đạp cho HS có hoàn cảnh khó khăn của trường THCS Nguyễn Công Trứ, TT.Long Hải.

Theo đó, các em HS đã được thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện; phổ biến Luật Giao thông đường bộ; các lỗi thường gặp của HS khi tham gia giao thông; quy định về đội nón bảo hiểm đạt chuẩn, sự cần thiết của đội nón bảo hiểm khi tham gia giao thông; các quy tắc tham gia giao thông để bảo đảm an toàn…

Dịp này, Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự Công an huyện Long Điền đã tặng 7 xe đạp, 150 nón bảo hiểm cho HS có hoàn cảnh khó khăn của các trường. Chi phí do cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an huyện Long Điền đóng góp và vận động doanh nghiệp tài trợ.

Theo kế hoạch, từ nay đến hết tháng 10, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an huyện Long Điền sẽ tiếp tục tổ chức các buổi tuyên truyền an toàn giao thông, tặng xe đạp, nón bảo hiểm cho HS tại các trường TH, THCS còn lại trên địa bàn huyện.

NGUYỄN TUYỀN