CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN PHÚ MỸ: Trao nhà đại đoàn kết cho người nghèo

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ phối hợp UBND phường Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ vừa tổ chức lễ khánh thành và trao tặng nhà đại đoàn kết cho bà Nguyễn Thị Út (tổ 13, khu phố Bến Đình, phường Mỹ Xuân).

Lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho bà Nguyễn Thị Út.

Ông Dương Thanh Dũng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty cùng đại diện Công đoàn, Ban nữ công, Đoàn Thanh niên, đại diện lãnh đạo phường Mỹ Xuân và đông đảo bà con trong khu phố đã dự lễ.

Ngoài nhiệm vụ đảm bảo sản xuất điện an toàn, ổn định góp phần cung cấp cho hệ thống điện quốc gia, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ cũng đã tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội. Một trong số đó là chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết cho người nghèo tại địa phương. Năm nay, Công ty đã tổ chức xây nhà cho gia đình bà Nguyễn Thị Út, là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường Mỹ Xuân. Công trình được khởi công từ ngày 28/8/2022, thiết kế công trình cấp 4, có diện tích xây dựng 75m2, tường gạch, mái lợp tôn, nền gạch bông với tổng chi phí xây dựng 179 triệu đồng.

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ luôn phối hợp cùng chính quyền tổ chức các đợt hoạt động an sinh xã hội để chăm lo cho những gia đình có công với cách mạng và những gia đình khó khăn tại địa phương. Doanh nghiệp cũng được tỉnh đánh giá là một trong những điểm sáng về công tác an sinh xã hội tại Bà Rịa-Vũng Tàu với nhiều hoạt động hướng về cộng đồng như: chương trình “Sữa học đường” trao gần 68.000 hộp sữa cho hơn 1.150 HS Trường Tiểu học Lê Lợi, TX. Phú Mỹ; hỗ trợ hàng tỷ đồng xây nhà đại đoàn kết; tặng quà người nghèo dịp Tết Nguyên đán; đồng hành cùng người dân vượt khó do ảnh hưởng của dịch COVID -19…

Ngoài trao nhà, công ty còn tặng bà Nguyễn Thị Út nhiều phần quà có giá trị.

Các hoạt động này đã trở thành nét văn hóa, là trách nhiệm của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ để xây dựng hình ảnh người thợ điện EVN thân thiện, hướng tới cộng đồng và vận động được nhiều hơn nữa sự ủng hộ những tấm lòng nhân ái của cán bộ, công nhân viên cho các hoạt động của Công ty.

MINH ANH