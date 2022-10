404 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Theo báo cáo của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, trong 9 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đã kiểm tra hơn 5.080 cơ sở sản xuất, kinh doanh và chế biến thực phẩm. Qua đó, xử lý 404 cơ sở vi phạm và xử phạt với số tiền hơn 129 triệu đồng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh và chế biến thực phẩm có hành vi vi phạm như: sử dụng hàng hóa không có nguồn gốc; không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hay Giấy chứng nhận đã hết hạn; không thực hiện lưu mẫu thực phẩm; xử lý chất thải không bảo đảm an toàn.

Bên cạnh đó, 9 tháng qua, trên địa bàn tỉnh có test nhanh thực phẩm, gồm: Hơn 1.970 mẫu thực phẩm kiểm tra hàn the (với 99,9% mẫu đạt); gần 820 mẫu thực phẩm kiểm tra Formol (với 99,8% mẫu đạt). Lấy hàng trăm mẫu rượu kiểm tra Methanol, mẫu thực phẩm kiểm tra phẩm màu (với 100% mẫu đạt). Trong 9 tháng, toàn tỉnh xảy ra 2 vụ ngộ độc thực phẩm, với 6 ca mắc, không có trường hợp tử vong.

HỒNG PHƯƠNG