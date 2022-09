Sư cô giàu lòng thiện nguyện

“Xuất thân trong một gia đình nghèo khó nên từ nhỏ, tôi luôn trăn trở làm sao để giúp được người nghèo. Vậy nên, khi có duyên đi tu, tôi đã giác ngộ được lòng từ bi của đức Phật, luôn nỗ lực để giúp đỡ những người khó khăn, trẻ lang thang, mồ côi”, Ni sư Thích nữ Tiến Liên, Trưởng Ban Từ thiện - Xã hội, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Đức (41/22, Nguyễn Bảo, TP.Vũng Tàu) chia sẻ về hành trình bền bỉ làm thiện nguyện của mình.

Ni sư Thích nữ Tiến Liên trao quà hỗ trợ người lao động tự do của TP. Vũng Tàu bị thất nghiệp do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 vào năm 2021.

Ni sư Thích nữ Tiến Liên làm Trụ trì Tịnh xá Ngọc Đức từ năm 1990. Lúc bấy giờ, Tịnh xá Ngọc Đức bắt đầu nhận cưu mang những trẻ mồ côi, lang thang, có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó, Tịnh xá ngày càng được nhiều người dân biết đến. Không chỉ là những trẻ mồ côi, nhiều cha mẹ có hoàn cảnh khó khăn cũng tìm đến Tịnh xá để gửi con. Và trong suốt hơn 3 thập kỷ qua (từ năm 1990) Tịnh xá Ngọc Đức là ngôi nhà chung, cưu mang, nuôi dưỡng hơn 100 trẻ mồ côi, lang thang, trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Đồng cảm với sự thiếu thốn, thiệt thòi của trẻ, Ni sư luôn trăn trở làm sao để chăm lo cho cuộc sống các em ngày một tốt hơn. Nghĩ là làm! Ni sư từng có đến 20 năm mở quán cơm chay Giác Đức tại đường Trần Đồng (phường 3) để có thêm chi phí nuôi các trẻ mồ côi, lang thang, cơ nhỡ.

Không chỉ chăm lo cho trẻ tại Tịnh xá Ngọc Đức, Ni sư Thích nữ Tiến Liên còn mở rộng tấm lòng từ bi, hành thiện với trẻ em, HS nghèo, người dân khó khăn trong và ngoài tỉnh. Bất cứ khi nào, hay tin người dân không may bị hỏa hoạn, ốm đau không đủ tiền lo viện phí, người già neo đơn không có tiền mua thẻ BHYT... Ni sư Thích nữ Tiến Liên đều đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tiền giúp họ vượt qua những lúc ngặt nghèo. 10 năm qua, trung bình mỗi năm, Ni sư Thích nữ Tiến Liên trao 200 suất học bổng (500 ngàn đồng - 1 triệu đồng) cho HS nghèo, hiếu học trên toàn tỉnh; thông qua MTTQ địa phương, xây 20 nhà “Đại đoàn kết” cho người dân nghèo trên địa bàn tỉnh và 20 nhà cho người ở tỉnh Bình Thuận. 5 năm qua, Ni sư Thích nữ Tiến Liên đã hỗ trợ chi phí phẫu thuật mắt cho 350 người dân khó khăn, với mức trả viện phí từ 2-7 triệu đồng/người. Nhiều năm qua, Ni sư Thích nữ Tiến Liên còn lặn lội ra các tỉnh miền Trung để tặng quà hỗ trợ người dân gặp khó khăn do bão, lũ lụt. Đặc biệt, trong đợt dịch COVID-19 bùng phát vừa qua, Ni sư Thích nữ Tiến Liên đã vận động các nhà hảo tâm, DN ủng hộ hơn 5 tỷ đồng mua gạo, thực phẩm, trao tiền hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn, người lao động tự do bị thất nghiệp. Điều đáng trân quý là Ni sư đã không quản ngại khó khăn, vất vả, thậm chí là nguy hiểm khi trực tiếp đi vào vùng dịch để trao tận tay những bao gạo, từng thùng mì… cho người dân.

Trên cương vị Trưởng Ban Từ thiện - Xã hội, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Ni sư Thích nữ Tiến Liên đã đề cao trách nhiệm, bằng sự nhiệt huyết, đã tập hợp, đoàn kết và nhận được sự đồng lòng của Ban từ thiện- xã hội. Nhờ hoạt động từ thiện luôn được thực hiện minh bạch, khách quan, đúng đối tượng thụ hưởng đến nơi đến chốn, Ni sư đã tạo được niềm tin của tăng ni, phật tử, các nhà hảo tâm, DN, đã phát tâm tài trợ vật chất, tiền để chăm lo cho người nghèo, người khó khăn. Thấy Ni sư Thích nữ Tiến Liên tổ chức nhiều hoạt động “nhường cơm sẻ áo” ý nghĩa, thiết thực cho người nghèo, hơn 3 năm nay, ông Trần Xuân Bắc, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Cảng Sao Mai (phường 5, TP. Vũng Tàu) đã tự nguyện chung tay với Ni sư trong các hoạt động thiện nguyện. Trung bình mỗi năm, thông qua Ban Từ thiện Tịnh xá Ngọc Đức do Ni sư Thích nữ Tiến Liên làm Trưởng Ban, ông Bắc đã tặng 400 phần quà với tổng giá trị hơn 200 triệu đồng cho người nghèo, người dân lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn.

Bằng trách nhiệm, uy tín, tình cảm, từ năm 2017 đến tháng 6/2022, Ni sư Thích nữ Tiến Liên đã vận động các nhà hảo tâm, DN ủng hộ cho các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ viện phí cho người dân khó khăn… với tổng số tiền hơn 36,2 tỷ đồng.

Với những hoạt động nổi bật, Ni sư Tiến Liên đã nhận 100 Bằng khen, Giấy khen, Chứng nhận, Kỷ niệm chương của phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu, tỉnh và GHPGVN vì có thành tích xuất sắc trong các hoạt động thiện nguyện. Ni sư cũng là 1 trong số 10 cá nhân tiêu biểu đang được Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh lấy ý kiến nhân dân đề nghị xét tặng danh hiệu “Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” năm 2022.

