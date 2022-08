Đó là hành trình chan chứa yêu thương mà Hội NNCĐDC/dioxin và Bảo trợ tỉnh cùng các nhà hảo tâm đã bền bỉ theo đuổi trong những năm qua, để xoa dịu những vết thương ... không bao giờ lành.

Các cơ quan, đơn vị thăm hỏi anh Sơn Chiến - con của ông Sơn Dũng (huyện Xuyên Mộc).

Trao gửi yêu thương

Những ngày gần đây, Hội NNCĐDC tỉnh tất bật với hành trình mang yêu thương về cho NNCĐDC. Những mái ấm có trị giá hàng chục triệu đồng được xây bằng lòng nhân ái, những suất quà chan chứa niềm yêu thương tiếp tục được trao cho những nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Chúng tôi theo đoàn của Hội NNCĐDC tỉnh cùng các mạnh thường quân (MTQ) đến thăm gia đình ông Sơn Dũng (xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc). Năm 1984, ông Sơn Dũng xuất ngũ, và chọn vùng đất Xuyên Mộc lập nghiệp, cưới vợ, chăm lo cho cuộc sống mới. Năm 1985, gia đình ông Dũng đón con trai đầu lòng là anh Sơn Chiến. Nhưng không may, từ khi sinh ra, anh Chiến đã bị dị tật, tay chân co quắp, trí não chậm phát triển, mọi sinh hoạt đều do cha mẹ chăm sóc. Đến năm 1989, vợ chồng ông Sơn Dũng đón đứa con thứ hai - Sơn Thắng.

Nhưng rồi cũng như người anh, Sơn Thắng cũng bị trí não chậm phát triển. Nuôi dưỡng hai con tật nguyền, phát triển không bình thường, gia đình ông Sơn Dũng vô cùng vất vả, gian nan. Ông Dũng bộc bạch: “Chúng tôi rất biết ơn Hội NNCĐDC cũng như các MTQ đã đến thăm gia đình. Giờ tôi mong mình có sức khỏe để chăm sóc con, chỉ lo sau này già yếu, không còn lo được, con bơ vơ tội lắm!”

Mặc dù đã ngoài tuổi thất thập, nhưng hàng ngày ông Nguyễn Văn Xí (xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) vẫn đi qua mọi nẻo đường để bán vé số mưu sinh, chăm lo cho 3 con bệnh tật do ảnh hưởng của chất độc da cam. Ở tuổi xế chiều, không được an nhàn bên con cháu, ông Nguyễn Văn Xí lâm vào cảnh “gà trống” nuôi những đứa con tật nguyền. Ông tâm sự: “Vết thương do chất độc da cam không bao giờ lành. Những năm qua, chính quyền địa phương, các cấp, các ngành thường xuyên quan tâm thăm hỏi, động viên nên gia đình tôi cũng cảm thấy được an ủi phần nào”.

Gia đình ông Sơn Dũng và ông Nguyễn Văn Xí là 2 trong những gia đình được Hội NNCĐDC tỉnh tặng quà. Những phần quà không lớn, nhưng kịp thời và là nguồn động viên, khích lệ tích cực cho các gia đình khó khăn, đang chịu nỗi đau “mang tên chất độc da cam/dioxin”. Trên hành trình xoa dịu nỗi đau da cam, Hội NNCĐDC tỉnh luôn có được những người bạn đồng hành nhiệt tâm là các doanh nghiệp, MTQ có cùng mong muốn dang rộng vòng tay yêu thương, che chở cho NNCĐDC. Chính từ những việc làm mang ý nghĩa nhân văn đã giúp Hội trở thành địa chỉ tin cậy để các nhà hảo tâm trao gửi niềm tin, khơi dậy lòng nhân ái và trách nhiệm của xã hội đối với những nạn nhân và gia đình NNCĐDC.

Liều thuốc tinh thần

Từ đầu năm đến nay, việc chăm sóc và giúp đỡ cho các NNCĐDC/dioxin trên địa bàn tỉnh luôn được Hội NNCĐDC tỉnh quan tâm. 6 tháng đầu năm, các cấp hội NNCĐDC/Dioxin trên địa bàn tỉnh đã vận động, tiếp nhận gần 8 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Từ nguồn vận động, các cấp hội đã trao hơn 3.000 suất quà vào những ngày lễ tết, trị giá gần 2 tỷ đồng; trợ cấp hàng tháng cho 68 đối tượng, kinh phí hơn 100 triệu đồng; hỗ trợ sinh kế, mổ tim, tặng xe lăn... Đặc biệt, trong tháng 8 này, Hội NNCĐDC tỉnh đã trợ cấp cho 190 nạn nhân da cam, trao 310 suất quà với tổng số tiền gần 300 triệu đồng. Các Huyện hội đã tặng gần 2.400 suất quà, xây mới 1 căn nhà tình thương, tổ chức thăm hỏi, tặng quà, họp mặt NNCĐDC với tổng giá trị hơn 800 triệu đồng.

Ông Hà Anh Việt, Phó Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp Dịch vụ Cảng và Cung ứng vật tư thiết bị (Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro) bày tỏ: “NNCĐDC mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, đời sống gặp rất nhiều khó khăn nên họ thật sự cần tình yêu thương của xã hội. Xuất phát từ suy nghĩ này, chúng tôi đã đồng hành với Hội NNCĐDC tỉnh để góp một phần công sức bù đắp cho những đau thương của các nạn nhân, cũng như giảm bớt một phần gánh nặng cho xã hội”.

Dù biết không thể nào khỏa lấp hết những đau thương, thiệt thòi mà nạn nhân và gia đình các nạn nhân phải gánh chịu, nhưng những hoạt động chăm lo, giúp đỡ của Hội và xã hội sẽ là “liều thuốc tinh thần” để NNCĐDC vượt qua nỗi đau của chính mình, vươn lên trong cuộc sống.

Ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC tỉnh chia sẻ: “Sống trong hòa bình và hạnh phúc hôm nay, chúng ta không thể quên những người có công với cách mạng, các nạn nhân hứng chịu hậu quả của thảm họa da cam. Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục phát huy trách nhiệm, vai trò là cầu nối để cùng với các nhà hảo tâm mang yêu thương nhiều hơn đến cho các NNCĐDC khó khăn”.

Bài, ảnh: THÙY HƯƠNG