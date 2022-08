Trao 100 phần quà cho người khó khăn

Ngày 12/8, Công an huyện Long Điền trao 100 phần quà gồm: gạo và mỳ gói cho các gia đình khó khăn tại xã An Nhứt, Tam Phước, An Ngãi và TT. Long Điền (huyện Long Điền). Các phần quà trên do Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ Công an huyện và vận động các nhà hảo tâm đóng góp.

Công an huyện Long Điền trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đây là hoạt động an sinh của Công an huyện Long Điền với mong muốn động viên tinh thần, chia sẻ những khó khăn đối với người dân trên địa bàn. Đồng thời, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND trong lòng nhân dân.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN