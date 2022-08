Sân chơi rèn luyện tiếng Anh

Trại hè tiếng Anh năm 2022 do Tỉnh Đoàn tổ chức trong 2 ngày 4 và 5/8, tại Eco Tân Hưng (TP. Bà Rịa). Trại hè thu hút 140 học sinh đến từ các trường THCS trên địa bàn tỉnh.

Với chủ đề Great Summer-Discover your own way (tạm dịch: Mùa hè tuyệt vời-Khám phá theo cách của bạn), Trại hè tiếng Anh gồm nhiều hoạt động sôi nổi dành cho các em, như: Dựng lều trại, thi Rung chuông vàng, hùng biện, teambuilding, đốt lửa trại, nhảy dân vũ...

Tham dự Trại hè, các em thêm tự tin trong giao tiếp bằng tiếng Anh, trau dồi kỹ năng, trong đó có kỹ năng làm việc nhóm.

Học sinh thi Rung chuông vàng tại Trại hè.

Thực hiện: MINH THANH - CÔNG MINH - NHẬT VINH