Ngày 27/8, Hội Phụ nữ Công an huyện Xuyên Mộc đến thăm và trao quà “Mẹ đỡ đầu” quý III/2022, cho em Phạm Phước Phú (sinh năm 2006, xã Hòa Bình) mồ côi cha do COVID-19 và Diệp Khắc Tuất (sinh năm 2006, xã Bàu Lâm) mồ côi mẹ, có hoàn cảnh khó khăn. Em Phú và Tuất được Hội Phụ nữ Công an huyện Xuyên Mộc nhận làm “Mẹ đỡ đầu” với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng đến khi 18 tuổi.

Đồng thời phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an huyện tặng quần áo, quà Trung thu cho 2 em.

PHƯỚC AN