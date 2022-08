Khảo sát việc chuẩn bị năm học mới tại 16 trường học

Ngày 9/8, Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh đã tổ chức 2 Đoàn khảo sát công tác chuẩn bị năm học mới 2022-2023 tại các trường MN, phổ thông trên địa bàn TP. Bà Rịa và TP. Vũng Tàu.

Đoàn do ông Nguyễn Văn Tuân, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn khảo sát tại Trường THCS Phước Thắng (TP. Vũng Tàu). Ảnh: HUYỀN TRANG

* Đoàn do ông Bùi Chí Tình, Phó Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã khảo sát 6 trường học gồm: MN Long Phước, MN Vành Khuyên, TH Nguyễn Minh Khanh, THCS Nguyễn Thanh Đằng, Trung tâm GDTX tỉnh và THPT Châu Thành (TP. Bà Rịa).

* Đoàn do ông Nguyễn Văn Tuân, Phó Trưởng Ban Văn Hóa-Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã khảo sát 10 trường gồm: MN 2/9, MN 30/4, TH Phước An, TH Hạ Long, THCS Nguyễn Gia Thiều, THCS Phước Thắng, THCS Nguyễn An Ninh, THTP Trần Nguyên Hãn, THPT Vũng Tàu và Trung tâm GDTX Vũng Tàu (TP. Vũng Tàu).

Tại các trường, 2 đoàn đã khảo sát công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, các điều kiện để tổ chức dạy và học trong năm học mới 2022-2023. Đồng thời, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị của các trường.

Qua khảo sát, 2 đoàn ghi nhận các cơ sở giáo dục trên địa bàn 2 thành phố đã và đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới. Đoàn cũng ghi nhận tình trạng thiếu cán bộ quản lý, GV tại một số trường; khó khăn trong tuyển dụng GV; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của một số trường xuống cấp, hư hỏng.

Theo kế hoạch, ngày 10/8, các đoàn sẽ tiếp tục khảo sát trường học trên địa bàn TX. Phú Mỹ và huyện Xuyên Mộc.

HUYỀN TRANG-KHÁNH CHI