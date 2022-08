CÔNG AN TX.PHÚ MỸ: Đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm

TX.Phú Mỹ là khu vực giáp ranh tỉnh Đồng Nai với địa bàn phức tạp. Do đó, công tác bảo đảm an ninh trật tự tại Phú Mỹ được Công an thị xã quan tâm hàng đầu. Lực lượng công an đã tập trung xử lý nhanh những vụ án “nóng”, giữ bình yên địa bàn.

Công an TX.Phú Mỹ bắt giữ 2 đối tượng cướp tài sản trên địa bàn.

Phá án trong vài giờ

Tiếp nhận thông tin những vụ trộm cắp, cướp tài sản hay gây rối trật tự công cộng, các trinh sát Công an TX. Phú Mỹ vào cuộc kịp thời, nhanh chóng truy xét, phá án trong thời gian sớm nhất. Thậm chí, nhiều vụ cướp tài sản, chỉ sau vài giờ, trinh sát đã bắt được kẻ gây án.

Gần đây nhất, ngày 23/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Phú Mỹ đã triệt phá thành công vụ án cướp tài sản xảy ra tối 22/7 tại phường Tân Phước. Chưa đầy 24 giờ truy xét, lực lượng công an đã bắt giữ 2 kẻ gây án là Phạm Văn Nam (SN 2002) và Trương T.A. (SN 2004, cùng trú tại phường Mỹ Xuân).

Trước đó, T.A. lên mạng xã hội tìm mua điện thoại cũ và được anh Lê Quang Sáng (ngụ huyện Châu Đức) báo giá 2 điện thoại hiệu Iphone có giá hơn 35 triệu đồng. Ngày 22/7, anh Sáng hẹn gặp T.A. tại một quán cà phê trên địa bàn phường Tân Phước để giao dịch mua bán. Do chơi game hết tiền nên T.A. nảy sinh ý định cướp tài sản và rủ Nam đi cùng. Theo kế hoạch, cả hai sẽ cướp 2 ĐTDĐ trên rồi đem bán, chia nhau tiền tiêu xài.

Đến 18 giờ 30 ngày 22/7, T.A. chở Nam đến địa điểm giao dịch để “xem hàng”. Khi đã cầm được 2 ĐTDĐ, T.A. lấy dao đe dọa anh Sáng và nói “giờ không có tiền rồi sao”, sau đó cả hai tẩu thoát. Nhận được trình báo, lực lượng Công an TX.Phú Mỹ nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ và bắt giữ hai đối tượng trên.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 23/5, Phạm Chí Hiếu (SN 1990) và Trần Quốc Tuấn (SN 1993, cùng ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) do không có tiền sử dụng ma tuý và tiêu xài cá nhân nên rủ nhau đi cướp giật tài sản. Hiếu chở Tuấn trên xe máy BKS 29D2-006.44 “săn mồi” ở QL51 đoạn qua địa bàn TX.Phú Mỹ. Khi đến cầu Thị Vải (KP.Phú Thạnh, phường Mỹ Xuân), đối tượng phát hiện chị N.T.T.N. (SN 2004) điều khiển xe máy chạy cùng chiều, trên cổ đeo dây chuyền bạc. Hiếu chạy xe áp sát để Tuấn giật sợi dây chuyền rồi tăng ga bỏ chạy. Nạn nhân đã đến Công an phường Mỹ Xuân trình báo.

Sau khi tiếp nhận thông tin, chỉ khoảng 5 giờ truy xét, lực lượng Công an đã xác định Hiếu và Tuấn (lúc này đang trú tại nhà trọ tại tỉnh Đồng Nai) là thủ phạm và tiến hành bắt giữ khẩn cấp. Tại cơ quan công an, 2 đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Đồng thời, còn khai nhận đã thực hiện 2 vụ giật dây chuyền vàng tại TX.Phú Mỹ.

Giữ bình yên địa bàn

Không chỉ truy xét nhanh các vụ trộm cướp, Công an TX.Phú Mỹ còn kịp thời ngăn chặn các vụ gây rối trật tự công cộng, bảo đảm bình yên địa bàn.

Đầu tháng 5, Công an TX.Phú Mỹ phối hợp cùng Công an phường Hắc Dịch ngăn chặn vụ ẩu đả có hung khí tại phường Hắc Dịch, qua đó khởi tố nhiều đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Theo điều tra, tháng 4/2022, Ngô Hoàng Việt (SN 1997, quê Thừa Thiên - Huế) có mâu thuẫn với một nhóm người liên quan đến việc làm ăn. Do nhiều lần bị đe dọa và ngăn cản việc làm ăn, Việt đã thuê người đánh dằn mặt với giá 30 triệu đồng. Qua giới thiệu, Nguyễn Hữu Nhân (SN 2000, quê Long An) đồng ý nhận đánh thuê và rủ thêm 5 người khác (cùng ngụ tỉnh Long An) đến TX.Phú Mỹ để đánh thuê.

Rạng sáng 9/5, Việt cùng nhóm của Nhân đến công ty Việt An (phường Hắc Dịch) thì gặp nhóm của Nguyễn Hữu Trần (SN 1990, ngụ phường Hắc Dịch) đang đứng chặn trước cổng công ty. Nhân đạp vào bụng Trần và rút súng đe dọa rồi hai nhóm lao vào đánh nhau. Nhận được tin báo, Công an phường Hắc Dịch phối hợp với Công an TX. Phú Mỹ nhanh chóng bố trí lực lượng trấn áp, đưa những người liên quan về làm việc. Công an TX.Phú Mỹ đã ra quyết định khởi tố Việt cùng nhóm 6 người của Nhân về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Đánh giá về công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn, Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Công an TX. Phú Mỹ cho biết, đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, trong đó lấy phòng ngừa là chính.

Sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, tình hình trộm cắp xảy ra trên nhiều địa bàn có dấu hiệu manh nha trở lại. Trong 6 tháng đầu năm 2022, TX.Phú Mỹ đã xảy ra 27 vụ trộm cắp tài sản, cơ quan điều tra đã khởi tố 27 vụ với 20 bị can. Các vụ trộm cắp tài sản chủ yếu là xe máy, đập kính xe ô tô trộm tài sản, đột nhập nhà người dân để lấy tiền, vàng… Thủ đoạn trộm cắp dù không mới nhưng mức độ liều lĩnh, phương thức có phần tinh vi hơn trước. Các đối tượng thường lợi dụng những nơi vắng vẻ về đêm để đột nhập vào nhà dân lấy trộm tài sản hoặc lợi dụng nhà trọ nơi công nhân đi làm không có người ở nhà trông coi rồi cậy cửa, đột nhập trộm tài sản.

Khi lực lượng công an các xã, phường nắm chắc địa bàn, tình hình ANTT tại địa phương cũng được giữ vững, các loại tội phạm mới được ngăn chặn kịp thời. Thành quả đạt được là trong 6 tháng đầu năm, số vụ vi phạm về trật tự xã hội giảm 24% so với cùng kỳ năm 2019 (trước thời điểm dịch COVID-19). Tỷ lệ phá án của đơn vị cũng tăng 13,16% so với cùng kỳ trước dịch.

Thượng tá Nguyễn Thanh Bình nói thêm: “Công an thị xã luôn chủ động lực lượng, sẵn sàng huy động cán bộ để điều tra, xác minh làm rõ các vụ án, bảo đảm nhanh chóng, kịp thời nhằm nâng cao tỷ lệ điều tra phá án”.

Bài, ảnh: TRẦN TIẾN