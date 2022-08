Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Thăm, động viên gia đình 3 cán bộ, chiến sĩ công an Hà Nội hy sinh khi chữa cháy

Ngày 12/8, Đoàn công tác Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu do Trung tá Trần Thanh Hiển, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn, đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng số tiền do cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh quyên góp, ủng hộ thân nhân của 3 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC &CNCH Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ.

Trung tá Trần Thanh Hiển, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (thứ 2, từ phải sang) cùng Đoàn công tác Công an tỉnh trao tiền ủng hộ gia đình liệt sĩ Đỗ Đức Việt.

Đoàn công tác đã bày tỏ niềm tiếc thương và chia buồn sâu sắc đến gia đình các cán bộ, chiến sĩ hy sinh, đồng thời trao tặng mỗi gia đình 100 triệu đồng nhằm góp phần chia sẻ, động viên, giúp các gia đình vơi đi phần nào những đau thương, mất mát, khó khăn trong cuộc sống.

Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng dự kiến tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên và trao tặng 50 triệu đồng ủng hộ gia đình Thiếu tá Hồ Tấn Dương, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Hình sự Kinh tế và Ma túy, Công an huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, hy sinh vào ngày 4/8 trong lúc truy bắt tội phạm.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-THÀNH TRUNG