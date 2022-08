Bồi dưỡng nghiệp vụ cho 120 cán bộ phụ nữ cơ sở

Ngày 1/8, Hội LHPN huyện Xuyên Mộc phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy Xuyên Mộc tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở năm 2022 trên địa bàn huyện.

Trong 3 ngày, từ ngày 1 đến ngày 3/8, 120 cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở được nghiên cứu, quán triệt 6 chuyên đề, gồm: Triển khai Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 và Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027; Kỹ năng nắm bắt thông tin, tình hình dư luận xã hội; cách nhận diện và xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng; Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh. Xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em; Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; Xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp hiệu quả, hội nhập quốc tế; Học tập chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn thích ứng an toàn, linh hoạt phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”.

Lớp bồi dưỡng nhằm giúp cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở kết hợp việc nghiên cứu nội dung các chuyên đề công tác Hội với trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, giới thiệu các mô hình, cách làm hay để rút kinh nghiệm, nhân rộng cách làm hiệu quả, thiết thực trong hệ thống Hội.

