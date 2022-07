Thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT

Sáng 7/7, cùng với hơn 1 triệu thí sinh cả nước, gần 13.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Năm nay, Bà Rịa-Vũng Tàu có 23 điểm thi tại 8 huyện, thị xã, thành phố. Từ 6 giờ 30 phút, nhiều thí sinh đã đến điểm thi để chuẩn bị cho ngày đầu của kỳ thi. Thời tiết trong buổi sáng mát mẻ, thuận lợi cho thí sinh và phụ huynh đưa đón con em đi thi.

Bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD-ĐT, Chủ tịch Hội đồng thi động viên, khích lệ thí sinh tại điểm thi THPT Trần Nguyên Hãn trước giờ làm bài thi Ngữ văn. Ảnh: KHÁNH CHI

Phụ huynh kiểm tra lại hồ sơ, giấy tờ của con trước khi bước vào thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Du, huyện Châu Đức. Ảnh: ĐINH HÙNG

Tất cả thí sinh đều mang khẩu trang khi đến điểm thi. Thí sinh tự theo dõi sức khỏe, khi có biểu hiện bất thường về sức khỏe phải thông báo cho hội đồng thi. Các trường đều chuẩn bị phòng riêng để thí sinh là F0 làm bài.

Trước đó, thí sinh được phát thẻ giữ đồ và được hướng dẫn để những vật dụng không mang vào phòng thi ở khu vực bảo quản, cách phòng thi khoảng 25m. Ảnh: KHÁNH CHI

Các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Minh Đạm, huyện Long Điền phấn khởi trước giờ thi. Ảnh: QUANG VINH

Trong buổi sáng, các thí sinh dự thi môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút.

Lực lượng công an túc trực bảo đảm an toàn giao thông trước điểm thi, an ninh trật tự trong và ngoài điểm thi. Đoàn viên thanh niên sẵn sàng trợ giúp khi thí sinh cần, phát nước uống miễn phí cho thí sinh.

Giám thị đối chiếu gương mặt thí sinh tại điểm thi Trường THPT Minh Đạm, huyện Long Điền. Ảnh: QUANG VINH

Báo cáo nhanh từ Sở GD-ĐT cho biết, trong buổi sáng có 12.611 thí sinh dự thi môn Văn, 3 thí sinh vắng mặt do bị COVID-19.

Chiều cùng ngày, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ tiếp tục với môn Toán. Ngày 8/7, thí sinh sẽ thi các bài thi tổ hợp và bài thi Ngoại ngữ.

Giám thị ghi số báo danh cho các thí sinh trước giờ thi tại Trường THPT Minh Đạm, huyện Long Điền. Ảnh: QUANG VINH

Điểm thi Trường THPT Trần Nguyên Hãn, TP. Vũng Tàu có 32 phòng thi với 760 thí sinh đăng ký dự thi. Trong ảnh: Thí sinh tại điểm thi trường THPT Trần Nguyên Hãn chuẩn bị làm bài môn thi đầu tiên của kỳ thi - môn ngữ Ngữ văn. Ảnh: NGUYỄN LỘC.

Được biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 có 3 bài thi độc lập gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tự chọn gồm: Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

Ngoài cổng trường THPT Trần Nguyên Hãn, đội tiếp sức mùa thi gấp rút liên hệ với những thí sinh chưa có mặt để kịp thời hỗ trợ. Ảnh: MẠNH THẮNG

Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn.

Thí sinh hệ giáo dục thường xuyên dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi tổ hợp khối Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội, do thí sinh tự chọn để xét công nhận tốt nghiệp.

Thí sinh hệ giáo dục thường xuyên có thể đăng ký dự thi thêm bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh ĐH. Riêng thí sinh tự do được đăng ký dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc môn thành phần của bài thi tổ hợp.

NHÓM PHÓNG VIÊN GIÁO DỤC