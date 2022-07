Thăm, khám sức khỏe Mẹ Việt Nam Anh hùng

Sáng 25/7, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức thăm khám sức khỏe và tặng quà các mẹ VNAH do Công an tỉnh nhận phụng dưỡng suốt đời gồm: Mẹ La Thị Biên (xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức), Mẹ Trần Thị Trinh (xã Hòa Long, TP.Bà Rịa) và Mẹ Bùi Thị Đây (phường Phước Trung, TP. Bà Rịa).

Lực lượng Công an tỉnh thăm, khám sức khoẻ Mẹ La Thị Biên (xã Nghĩa thành, huyện Châu Đức).

Tại những nơi đến thăm, đoàn đã ân cần thăm hỏi, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến của các mẹ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đồng thời mong muốn các mẹ giữ gìn sức khỏe, mãi là tấm gương sáng để con cháu và thế hệ mai sau noi theo.

Trước đó, vào tối 24/7, Đoàn thanh niên Công an tỉnh và Đoàn Cơ sở Công an TP.Bà Rịa đã tổ chức lễ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Đây là hoạt động do Đoàn thanh niên Công an tỉnh tổ chức hưởng ứng chương trình "Tuổi trẻ Công an toàn quốc đồng loạt thắp nến tri ân" tại các Nghĩa trang Liệt sĩ trên cả nước. Tại đây, các ĐVTN đặt vòng hoa kính viếng và dâng hương tại 3.268 phần mộ liệt sĩ.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN - LƯU TRUNG