Lo ngại biến chủng mới, người dân chủ động tiêm vắc xin

Lượng người đi tiêm vắc xin phòng COVID-19 đang tăng cao. Nhiều điểm tiêm mỗi buổi có thể đạt tới con số hàng trăm người, tăng mạnh so với những đợt trước.

Người dân phường 5 (TP.Vũng Tàu) xếp hàng chờ tiêm chủng trong sáng 23/7.

Tiêm vắc xin để bảo vệ sức khỏe

Sáng 22/7, nhiều người dân ở phường Phú Mỹ (TX.Phú Mỹ) đã đến Trạm y tế (TYT) phường xếp hàng, làm các thủ tục và chờ đợi đến lượt tiêm vắc xin phòng COVID-19. Không chỉ có người già, đối tượng nguy cơ cao dễ lây nhiễm COVID-19, điểm tiêm này còn có rất đông người trẻ đến tiêm chủng.

Sau khi thu xếp xong công việc gia đình, chị Hoàng Thị Thanh Loan (tổ 1, KP.Tân Phú, phường Phú Mỹ) cùng 2 người con đến TYT phường để tiêm vắc xin. Chị được tiêm mũi 4, người con trai 14 tuổi tiêm mũi 3 và con gái 9 tuổi tiêm mũi 1.

“Cách đây 3 tháng, cả gia đình bị nhiễm COVID-19 nên phải hoãn tiêm. Khi các thành viên trong nhà đủ điều kiện, mình đăng ký tiêm liền. Chẳng dại gì cứ để bản thân phải lo lắng về biến chủng này, biến chủng nọ. Tiêm vắc xin vừa bảo vệ sức khỏe cho mình, vừa bảo vệ những người xung quanh”, chị Loan nói.

Cùng suy nghĩ này, chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (tổ 12, KP. Tân Hạnh, phường Mỹ Xuân) cũng cho 2 con trai 7 và 13 tuổi tiêm mũi 2 vắc xin phòng COVID-19. Chị nói: “Các con của tôi chưa nhiễm COVID-19. Dịch bệnh này vẫn chưa biết đến khi nào mới kết thúc. Việc được tiêm chủng sẽ có lợi cho các con, giúp con tôi yên tâm hơn khi đến trường”.

Tính đến 25/7, toàn tỉnh đã có hơn 833.000 người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 3 và 73.510 người tiêm mũi 4; gần 9.470 trẻ từ 12-17 tuổi tiêm mũi 3; 34.100 trẻ từ 5-11 tuổi tiêm mũi 2 vắc xin phòng COVID-19.

Ông Nguyễn Văn Bắc, Trưởng TYT phường Phú Mỹ thông tin, theo kế hoạch, từ ngày 22 đến 28/7, TYT phường Phú Mỹ (TX.Phú Mỹ) tổ chức tiêm các mũi vắc xin phòng COVID-19 cho đối tượng trẻ từ 5 tuổi trở lên, với 600 liều. Nhưng chỉ mất một buổi, trạm đã tiêm được khoảng 300 liều. Với số lượng người dân đến tiêm đông, phường hoàn tất công tác tiêm chủng trong 2 ngày, vượt tiến độ 5 ngày. “Ở những đợt tiêm trước, chúng tôi tích cực vận động nhưng số người đến tiêm vắc xin phòng COVID-19 rất ít, có ngày chỉ được 10-15 người. Thời gian gần đây, người dân đến tiêm chủng tăng vọt, khoảng 80% so với những đợt trước”, ông Bắc nói thêm.

Tương tự, ngày 23/7, TYT phường 5 (TP.Vũng Tàu) cũng tổ chức tiêm chủng cho người dân tại khu vực Nhà thờ Bến Đá. Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân, nhất là người lớn tuổi đã đến tiêm chủng.

Chưa tới 8 giờ sáng, bà Dương Thị Cẩm Tú (65 tuổi) cùng chồng (76 tuổi) ở 168/8 (Bạch Đằng, TP.Vũng Tàu) đã được tiêm xong mũi 4 vắc xin phòng COVID-19. Vợ chồng bà đều có bệnh nền như: huyết áp cao, tiểu đường, xương khớp… nên việc tiêm thêm mũi vắc xin tăng cường là rất cần thiết.

“Vợ chồng tôi lớn tuổi rồi, sức khỏe ngày càng yếu trong khi dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến khó lường, nhiều biến thể mới liên tục xuất hiện. Chúng tôi đi tiêm chủng để phòng ngừa nếu không may bị lây nhiễm thì bệnh cũng nhẹ”, bà Tú cho biết.

Cũng trong sáng 23/7, TYT phường 5 đã tiêm cho gần 300 người dân trên địa bàn. So với những lần trước thì người dân đến tiêm đợt này tăng từ 70-80%. Hầu hết người dân đến tiêm mũi 3 và 4.

Cha mẹ chủ động đưa con đến Trạm y tế phường Phú Mỹ tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Tiêm vắc xin an toàn hơn so với khi nhiễm bệnh

Trưởng TYT các địa phương cho hay, có 2 lý do chính dẫn tới người dân đi tiêm chủng trong thời gian gần đây tăng cao là, do họ lo ngại các biến chủng mới của vi rút SARS-CoV-2 vừa mới xuất hiện, nhưng đã lây lan rộng, gia tăng các ca mắc. Hơn nữa, nhờ công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, kịp thời, sâu rộng tới từng tổ dân cư và người dân về những lợi ích của vắc xin phòng COVID-19.

Người dân đã bắt đầu thay đổi suy nghĩ và cho rằng, rất cần thiết tiêm các mũi tăng cường trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn bùng phát tại nhiều quốc gia trên thế giới và số ca nhiễm trong nước có chiều hướng gia tăng trở lại. Vì vậy, người dân đã chủ động liên hệ với các TYT để biết thời gian và địa điểm để tham gia tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bộ Y tế đã khẳng định, vắc xin COVID-19 có hiệu quả trong bảo vệ, phòng ngừa không bị mắc bệnh, hoặc nếu bị thì bệnh không nặng, tránh nhập viện, giảm các triệu chứng do hậu COVID-19 gây ra, ngăn ngừa tử vong. Tiêm vắc xin phòng COVID-19 an toàn hơn rất nhiều so với khi nhiễm bệnh. Tuy vậy, khả năng bảo vệ của vắc xin giảm dần theo thời gian (kháng thể sinh ra sau khi tiêm vắc xin sẽ giảm dần). Do vậy, người dân cần tiêm mũi 3, mũi 4 nhằm duy trì nồng độ kháng thể, giúp cơ thể được bảo vệ trước nguy cơ mắc COVID-19, giảm tỷ lệ nhập viện, giảm số ca tiến triển nặng và ca tử vong.

Đối với trẻ em, một trong những vấn đề đáng lo ngại sau khi nhiễm COVID-19 là hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em (MIS-C). Hiệp hội Y khoa Mỹ đã nhấn mạnh rằng, vắc xin phòng COVID-19 có hiệu quả làm giảm nguy cơ MIS-C ở nhóm trẻ đã tiêm vắc xin thấp hơn 15 lần so với nhóm chưa tiêm, hiệu quả bảo vệ lên tới trên 90%.

Không chỉ vậy, thời gian qua các nhà chuyên môn cũng nhận thấy, COVID-19 có khả năng làm tăng độ nặng của bệnh sốt xuất huyết, làm quá trình điều trị bệnh này cũng trở nên khó khăn hơn, nguy cơ tử vong cao hơn. Do đó, việc tiêm phòng COVID-19 và các mũi mũi 3, mũi 4 có “lợi ích kép”, đặc biệt trong tình hình dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp hiện nay. Với tốc độ lây lan nhanh của các biến chủng vi rút SARS-CoV-2, nguy cơ dịch bùng phát trở lại rất lớn nên tiêm vắc xin là chiến lược, biện pháp phòng bệnh tốt nhất.

Bài, ảnh: HỒNG PHƯƠNG