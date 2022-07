Khi "một nửa" muốn… nổi tiếng

Về tâm lý, ai cũng muốn mình được nhiều người biết đến; dẫu chưa thành “người của công chúng” nhưng được trở thành những người có tên gọi mỹ miều như ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên… thì vẫn thích. Và một khi đã có danh ắt ta được nhiều người biết đến, khen ngợi và ngưỡng mộ. Kể ra cũng tốt thôi. Chuyện này, bình thường thôi, nếu người đó thật sự có năng khiếu, tài năng về bộ môn nghệ thuật đó. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu, vì thế mới xảy ra khối chuyện éo le, nhất là trong đời sống vợ chồng.

Minh họa của MINH SƠN

Tình huống này mới khó làm sao: Mọi việc nhà, quan hệ họ hàng nội-ngoại, công ăn việc làm, tính nết, nuôi dạy con v.v… không có gì đáng phàn nàn, chỉ khổ một nỗi người chồng/ vợ lại mê nổi tiếng quá cỡ thợ mộc. Ừ, ai trên đời ai lại không mê “một cái gì”? Nhưng một khi “lậm” quá mức ắt gây nên sự xào xáo khiến “chàng/ nàng” đôi lúc phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Tranh cãi cho ra nhẽ, đúng sai à? Khó lắm.

Anh bạn tôi bấy lâu nay thường tự hào “trong ấm ngoài êm”, chồng đâu vợ đó, lúc nào cũng quấn quýt như thanh niên mới lớn! Nhưng gần đây mặt mày anh luôn bí rị và đâm ra oán ghét nhất trên đời là… karaoke? Sao vậy? Phương tiện giải trí lành mạnh ấy, tội tình gì?

Ngày nọ, nhân sinh nhật của vợ, anh tổ chức đãi tiệc tại nhà hàng sang trọng có đầu máy xịn. Động thái “ga lăng” của chồng khiến cô vợ vui lắm. Tha hồ hát hò. Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, hễ lúc cô cất giọng oanh vàng là máy luôn chấm “đỉnh”: 100 điểm. Cô hào hứng bảo với mọi người: “Thời sinh viên, tớ từng là đoạt giải nhất tiếng hát trong cuộc thi nữ sinh học đường. Oách chưa?”. Có người hỏi: “Ủa, sao ngày ấy, bồ không đi theo nghiệp ca hát?”. Cô chỉ tay qua chồng rồi nheo mắt: “Tại… chồng”. Thế là mọi người nhao nhao có ý kiến khuyên anh bạn tôi nên tạo điều kiện thuận lợi cho vợ. Thì nào ai cấm cản gì? Anh ta gật đầu cái rụp hào hứng tán thành vì nghĩ rằng, trong cuộc nhậu nhẹt nói năng linh tinh cũng vui thôi. Sau khi về nhà, mọi việc lại đâu vào đó. Vậy tiếc gì không gật bừa cho xôm?

Anh bạn tôi đã nhầm to.

Từ dạo đó, thay vì mỗi chiều tranh thủ học ngoại ngữ như lâu nay, cô vợ chuyển sang “tầm sư học nhạc”! Chưa hết, đâu chỉ luyện giọng mà còn phải mua sắm hầm bà lằng bao nhiêu dụng cụ hỗ trợ khác nữa. Bộn tiền. Rồi lại “hòa âm phối khí” cùng ban nhạc thật “ăn ý” chuẩn bị lúc trình diễn... Những chuyện ấy, ngốn biết bao thời gian, công sức, tiền bạc. Dần dà, cô cũng có dịp xuất hiện trên sân khấu. Để làm vừa lòng vợ, chồng phải năn nỉ bè bạn bồ tèo đến ủng hộ “gà nhà”. Thôi cũng được. Tạm chấp nhận, chứ biết làm sao?

Rồi chẳng rõ, do ai xúi giục, cô vợ quyết định phải thể hiện “đẳng cấp” bằng cách ra đĩa như các ca sĩ chuyên nghiệp. Tưởng dễ nhưng ngốn tiền “khủng”! “Phải thế anh ạ. Với sự chuẩn bị chu đáo như này, anh tin đi, dù không nhờ cậy nhưng chắc chắn báo chí sẽ đưa tin ầm ầm vì em đây là giọng ca độc đáo nhất hiện nay”. Anh chồng trố mắt: “Em có ấm đầu không đấy”. Không ngờ, cô vợ lại sờ trán chồng và bảo: “Anh thì có. Ông bầu của em khó tính lắm, rất ít mở miệng nhưng một khi đã nói thì đâu ra đó”. Vậy là số tiền dành dụm bấy lâu trôi vèo theo “dự án” của vợ.

Nghe bạn kể, dù cám cảnh nhưng tôi cũng lựa lời an ủi: “Thôi kệ, khối người có tiền của nhưng muốn nổi tiếng như vợ cậu, nào có được. Tại sao? Vì họ không có tài, không có khả năng bẩm sinh ca hát như cô ấy. Cậu cứ vui đi”. Nào ngờ hắn ta cười lên như phá: “Vui quá đi chứ! Cả mấy chục kiện hàng đĩa hát Tình muộn mộng mơ của nữ ca sĩ Seoul Y đang chất đầy nhà đấy! Cậu muốn lấy bao nhiêu? Xin mời”.

Khổ thế, có những người không biết lượng sức mình, bởi do tác động của bạn bè, người ngoài nên cứ ngỡ mình có khả năng đó. Vậy là họ lao theo hăm hở như xe tuột dốc không phanh. Dù người chồng/ vợ thấu hiểu hơn cả nhưng rồi khó có thể can thiệp, can ngăn lắm.

Thì đây, ông anh rể nhà tôi vốn được nhiều người khen ngợi “đàn ông hai tốt”, luôn “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, không chê vào đâu được. Chỉ mỗi tội, anh quá sức mê thơ. Nguyên do là những cuộc họp mặt này nọ, ai cũng có những tài vặt góp vui chung, còn anh chẳng có gì sao? Có chứ, anh có tài làm thơ. Thì cũng tốt thôi. Thỉnh thoảng “xuân thu nhị kỳ” thơ của anh cũng được đăng báo, ai ai cũng tán thành, ủng hộ. Thế là chị tôi vui lắm chứ? Chị bảo: “Vui nhất là nhuận bút chỉ một đồng nhưng tiền mời mọc, đãi đằng bạn bè đến nhà, ra quán nhậu để bình thơ, ngâm thơ lại tốn gấp mười”.

Ngày hôm qua, chị tôi hớt ha hớt hải chạy sang nhà, nhìn nét mặt nghiêm trọng, tôi hoảng quá: “Có chuyện gì à? Nói nhanh đi”. Chị mếu máo: “Ông anh rể quý hóa của em tuyên bố sắp in tập thơ”. Tôi phì cười: “Tưởng ảnh cưới thêm cô nào khác mới đáng lo, chứ thơ với thẩn là “thức ăn nuôi dưỡng tâm hồn” kia mà, chị phải mừng mới phải chứ?”. Chị tôi rầu rĩ mà rằng: “Mừng gì. Giám đốc của công ty đang than phiền là dạo này ảnh cứ như “người cõi trên”. Nhiệm vụ chuyên môn là kế toán, nhưng lại làm thơ nhiều hơn quan tâm đến sổ sách”.

Chà, gay go thật. Chị tôi còn nói thêm: “Ảnh còn bảo sau khi in xong tập thơ thì sẽ chuyển sang làm nhà thơ chuyên nghiệp. Khiếp chưa?”.

Do mê danh, mê nổi tiếng nên dù không mấy khả năng nhưng “nửa kia” vẫn cứ quyết đeo đuổi mọi cách cho bằng được, vì thế, “nửa này” thốt lên mấy chữ “khổ” liền là có lý do chính đáng. Ông bà ta có câu: “Liệu cơm gắp mắm”, chẳng dám bàn luận sâu, tôi chỉ xin gửi lời dặn dò chí lý đó đến những ai đang lâm vào sự nổi tiếng. Nếu không cân nhắc, ắt có lúc “Thuở trời đất nổi cơn gió bụi” là rắc rối lắm đây.

LÊ MINH QUỐC