Phối hợp làm sạch dữ liệu tiêm chủng

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản gửi các sở, ngành, địa phường về việc làm sạch dữ liệu tiêm chủng COVID-19 và ký xác nhận Hộ chiếu vắc xin.

Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an cấp huyện, xã phối hợp cùng với ngành y tế thực hiện xác minh thông tin đối tượng tiêm chủng COVID-19; rà soát lại cơ sở dữ liệu dân cư do Công an tỉnh quản lý để phối hợp, hỗ trợ ngành y tế xác minh thông tin của các đối tượng đã tiêm vắc xin nhưng chưa tìm thấy trên hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, điều chỉnh hồ sơ tiêm chủng không hợp lệ và chuyển hồ sơ đã xử lý về trạm y tế của địa phương sau khi đã rà soát trong thời gian sớm nhất.

Sở Y tế và thành viên Ban Chỉ đạo triển khai Đề án 06 tỉnh (Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh BR-VT) tiếp tục chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị tiêm chủng thực hiện điều chỉnh, bổ sung thông tin của các đối tượng tiêm sau khi đã được xác minh thông tin để làm sạch dữ liệu tiêm chủng COVID-19 và hoàn thành ký xác nhận Hộ chiếu vắc xin theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến ngày 26/5, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã làm sạch được 36.366/309.663 dữ liệu tiêm chủng, đạt tỷ lệ 11,7%; ký 301.043/873.322 Hộ chiếu vắc xin, đạt tỷ lệ 34,47%, hiện đang xử lý ký xác nhận 572.279 Hộ chiếu vắc xin.

HỒNG PHƯƠNG