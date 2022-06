Để các em HS nghèo, khó khăn không phải tạm dừng việc học vì bất kỳ lý do nào, thời gian qua, đoàn cơ sở các cấp trên địa bàn huyện Đất Đỏ đã có nhiều mô hình hay, sáng tạo để hỗ trợ các em.

Đoàn thanh niên xã Lộc An (huyện Đất Đỏ) trao học bổng định kỳ cho HS nghèo tại địa phương.

Trao học bổng từ mô hình “Nâng bước em đến trường”

Tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, từ năm 2017, mô hình “Nâng bước em đến trường” với mục đích giúp đỡ trẻ em nghèo, khó khăn đến trường đã được thực hiện. Để mô hình này hoạt động hiệu quả, hàng năm, đoàn thanh niên xã (ĐTN) lên kế hoạch vận động các DN, nhà hảo tâm hỗ trợ để mua dụng cụ học tập, sách vở, thẻ BHYT cho các em vượt khó học giỏi tại địa phương. Đến nay, ĐTN xã đã vận động số tiền hơn 30 triệu đồng từ các DN, nhà hảo tâm.

Em Đặng Hồ Thanh Hương (ấp An Hòa, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ), HS lớp 11 Trường THPT Dương Bạch Mai là một trong những em HS khó khăn được ĐTN xã giúp đỡ trong suốt 3 năm học vừa qua. Nhà nghèo, ba đi làm ăn xa, còn mẹ làm nghề sửa quần áo nên thu nhập bấp bênh. Trước mỗi năm học, Hương luôn lo lắng không có tiền mua tập vở, SGK, dụng cụ học tập, đồng phục. Nhiều lúc em nghĩ đến việc nghỉ học để đi làm phụ ba mẹ. Biết đến hoàn cảnh em, từ năm học 2018 đến nay, ĐTN xã Lộc An đều trao học bổng, giúp em giảm bớt phần nào chi phí mua tập vở và thẻ BHYT để giúp em yên tâm tập trung vào việc học. Nhờ quỹ học bổng hỗ trợ của xã Đoàn mà việc học của em không bị gián đoạn.

Thanh Hương chia sẻ: “Em có ước mơ lớn lên sẽ trở thành một đầu bếp giỏi nhưng hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Được ĐTN xã tặng học bổng hàng tháng em rất vui. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này đóng góp cho quê hương”.

Lan tỏa công trình thanh niên “Thùng tiền tiết kiệm”

Tương tự, tại TT.Phước Hải, nhiều mô hình ý nghĩa hỗ trợ các em HS nghèo cũng được ĐTN thị trấn thực hiện có hiệu quả. Trong đó phải kể đến công trình thanh niên “Thùng tiền tiết kiệm”, vận động ĐVTN và nhà hảo tâm đóng góp để hỗ trợ các em HS nghèo. Mô hình này được lãnh đạo địa phương đánh giá cao.

Em Huỳnh Thị Hà My, HS lớp 8 Trường THCS Phước Hải là một trong những em HS nghèo vượt khó học giỏi được ĐTN thị trấn tặng học bổng mỗi tháng 300 ngàn đồng. Ba em làm nghề đi biển, còn mẹ ở nhà nội trợ. Gia đình có 4 anh chị em nên cuộc sống khá chật vật. Để có tiền phụ giúp trang trải và mua quần áo, sách vở chuẩn bị cho năm học mới, vào dịp nghỉ hè, em thường xin làm phụ quán. Hà My cho biết, nhờ sự hỗ trợ kịp thời của ĐTN TT.Phước Hải trong suốt 3 năm qua mà hành trình đến trường của em đỡ nhọc nhằn hơn.

“Nhà đông anh chị em nên mẹ lo không nổi, em sợ bản thân mình phải nghỉ học sớm. Từ ngày được ĐTN thị trấn hỗ trợ, em chỉ có một mong ước duy nhất là cố gắng học giỏi để trở thành một bác sỹ, cứu người và giúp đỡ cho các bạn khó khăn”, Hà My nói.

Chị Nguyễn Thị Linh Chi, Phó Bí thư Đoàn TT.Phước Hải cho biết, với mong muốn giúp đỡ ĐVTN và HS nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, tháng 10/2019, Đoàn thanh niên thị trấn đã thực hiện công trình thanh niên “Thùng tiền tiết kiệm”. Theo đó, vào mỗi cuộc họp định kỳ hàng tháng, Đoàn thị trấn sẽ kêu gọi các ĐVTN đóng góp tiền ủng hộ. Sau gần 3 năm đi vào hoạt động, công trình này đã nhận được sự ủng hộ của tất cả ĐVTN trên địa bàn thị trấn. Đến nay, thông qua quỹ đóng góp từ “thùng tiền tiết kiệm”, ĐTN thị trấn đã thu được hơn 45 triệu đồng. Với số tiền này, Đoàn thị trấn dùng để hỗ trợ đời sống, tinh thần cho các ĐVTN thanh niên có hoàn cảnh khó khăn và trao học bổng định kỳ mỗi tháng 300 ngàn đồng cho 1 trường hợp là HS nghèo tại địa phương.

“Bên cạnh trao học bổng, Đoàn thanh niên TT.Phước Hải còn vận động thu gom sách cũ tặng các em HS nghèo mỗi dịp đầu năm học mới. Trích quỹ từ “Thùng tiền tiết kiệm” để thường xuyên đến thăm, hỗ trợ chi phí cho các em HS mắc bệnh hiểm nghèo…”, chị Linh Chi cho biết thêm.

Theo chị Đoàn Thị Ngọc Hiệp, Bí thư Huyện Đoàn Đất Đỏ, quan tâm hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn là một trong những hoạt động trọng tâm được Huyện Đoàn chỉ đạo các Đoàn cơ sở thực hiện. Huyện Đất Đỏ có 2 xã vùng biển là Lộc An và Phước Hải, nơi đây 80% người dân sống bằng nghề đi biển, nhiều gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn. Với việc làm sáng tạo và đầy ý nghĩa của Đoàn cở sở được nhân rộng, lan tỏa và đánh giá cao, các em HS nghèo, khó khăn được chăm lo để tiếp thêm động lực để vững tin hơn trong học tập, trở thành người có ích cho gia đình, xã hội.

Trong năm 2021, Đoàn cơ sở các cấp đã vận động nguồn lực trao 228 suất quà, học bổng và 3 xe đạp cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn (trong đó có 32 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng) với số tiền gần 100 triệu đồng. Hiện 8 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều thực hiện công trình thanh niên “Thùng tiền tiết kiệm” gây quỹ giúp đỡ các em HS nghèo. Trong đó, nổi bật nhất phải kể đến đoàn cơ sở xã Lộc An và TT. Phước Hải.

