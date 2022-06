Khởi công xây nhà đại đoàn kết cho hộ khó khăn tại Côn Đảo

UBMTTQ Việt Nam huyện Côn Đảo vừa khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình anh Ngô Văn Hiếu, trú tại Khu dân cư số 2, huyện Côn Đảo. Gia đình anh Hiếu được hỗ trợ 120 triệu đồng từ nguồn vận động nhà hảo tâm của UBMTTQ Việt Nam huyện.

Lãnh đạo UBMT Việt Nam huyện Côn Đảo và các ban ngành, đoàn thể khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình anh Ngô Văn Hiếu.

Gia đình anh Ngô Văn Hiếu thuộc diện đặc biệt khó khăn tại Côn Đảo. Bản thân anh Hiếu bị tai nạn lao động khi đi lặn biển, phải ngồi xe lăn và mất hoàn toàn khả năng lao động đã hơn chục năm nay. Hiện anh Hiếu sống cùng một người con trai trong ngôi nhà tình thương được xây dựng từ năm 2009, đến nay sau quá trình sử dụng ngôi nhà đã xuống cấp.

Được biết, dịp này, UBMTTQ Việt Nam huyện Côn Đảo cũng đã trao 1 con bò giống có trị giá 12 triệu đồng cho hộ gia đình ông Thạch An, người dân tộc Khơ Me có hoàn cảnh khó khăn, sinh sống tại Khu dân cư số 2, huyện Côn Đảo. Đây là mô hình “Giảm nghèo bền vững” năm 2022 do UBMTTQ Việt Nam huyện Côn Đảo thực hiện nhằm hỗ trợ, động viên các gia đình khó khăn có thêm động lực vươn lên, từng bước nâng cao đời sống, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

Tin, ảnh: MẠNH CƯỜNG