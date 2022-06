Hoàn thành bài thi chuyên, kỳ thi khép lại thành công

Theo bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD-ĐT, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Kỳ thi năm nay, tỷ lệ tuyển sinh lớp 10 thu hẹp, trong khi số lượng TS dự thi tăng đột biến nên càng đòi hỏi sự công bằng, khách quan, trung thực. Do đó, các khâu thanh tra, giám sát, coi thi, chấm thi được đặc biệt chú trọng để bảo đảm sự nghiêm túc, khách quan. Bà Châu cho biết thêm, năm học này, HS phải chịu tác động nặng nề của dịch bệnh nên không chỉ việc học tập mà cả tinh thần, tâm lý của các em cũng bị ảnh hưởng. Đây cũng là năm HS lớp 9 lên lớp 10 theo học chương trình GDPT mới. Từ thực tế đó, Sở GD-ĐT xác định bám sát chương trình Bộ GD-ĐT đã tinh giản để ra đề ở mức độ phù hợp nhằm tạo tâm lý thoải mái cho TS nhưng vẫn bảo đảm tuyển sinh theo chỉ tiêu đặt ra. Có thể nói, đến thời điểm này, ngành giáo dục đã đạt được mục tiêu đề ra. Bà Trần Thị Ngọc Châu khuyến cáo, sau kỳ thi, phụ huynh, GV cần quan tâm, gần gũi, chia sẻ với các em HS nhiều hơn, giúp các em tránh được những tâm lý tiêu cực do áp lực thi cử. Gia đình, nhà trường cần đồng hành, kịp thời giúp các em giải quyết các vấn đề gặp phải. Bên cạnh đó, phụ huynh, HS cũng cần thay đổi suy nghĩ, nhận thức, tránh tạo áp lực, gây tổn thương tâm lý cho con em mình. Nếu HS không thi đậu vào THPT công lập, các em còn có rất nhiều lựa chọn để tiếp tục con đường học tập, như theo học tại các trường THPT tư thục, trung tâm GDTX hoặc vào học tại các trường nghề.