Giúp ngư dân chủ động xử lý sự cố trên biển

Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất sự cố trên biển, lực lượng chức năng đã tích cực trang bị kiến thức cho ngư dân về các biện phòng phòng ngừa rủi ro để chủ động xử lý tình huống có thể xảy ra.

Hải đội Biên phòng 2, BĐBP tỉnh tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Dù đang tất bật chuẩn bị cho chuyến đánh bắt hải sản dài ngày trên biển nhưng khi cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phước Tỉnh (huyện Long Điền) đến tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng, tránh cũng như kỹ năng xử lý nếu gặp sự cố trên biển, ông Nguyễn Diễn, chủ tàu cá BV 93986 TS (xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) vẫn gác lại công việc, chăm chú lắng nghe.

Vừa đưa ra những hình ảnh minh họa và hướng dẫn cụ thể các bước xử lý tình huống khẩn cấp, lực lượng biên phòng còn đề nghị ngư dân đặc biệt lưu ý đến số điện thoại, đường dây nóng liên hệ khi gặp sự cố trên biển. “Sau khi được các anh biên phòng phân tích kỹ về một số tình huống bị nạn trên biển, chúng tôi quyết định mua thêm bộ đàm, radio và một số thiết bị cần thiết khác để kịp thời thông tin, hỗ trợ nhau khi có sự cố xảy ra”, ông Diễn chia sẻ.

Theo thống kê của BĐBP tỉnh, từ năm 2021 đến nay, trên vùng biển Bà Rịa-Vũng Tàu xảy ra 97 vụ tai nạn trên biển, làm 13 phương tiện bị chìm, 4 phương tiện bị cháy, 25 người chết. Nguyên nhân chủ yếu là do những rủi ro bất khả kháng như sóng to, giông bão, lốc xoáy, sét đánh. Nhằm nâng cao kiến thức phòng ngừa tai nạn, rủi ro và an toàn đi biển cho bà con ngư dân khi tham gia đánh bắt hải sản trên biển, lực lượng biên phòng thời gian qua luôn chú trọng tuyên truyền phương pháp ứng phó với các sự cố trên biển và ý nghĩa của công tác cứu hộ, cứu nạn.

Cụ thể, tại các trạm kiểm soát biên phòng, lực lượng biên phòng vừa kết hợp kiểm tra, kiểm soát vừa tuyên truyền, nhắc nhở các phương tiện thường xuyên cập nhật, nắm thông tin liên lạc, thông báo về tình hình bão, áp thấp nhiệt đới để kịp thời ứng phó. Với những tàu cá không bảo đảm đủ trang thiết bị cứu hộ, lực lượng kiên quyết yêu cầu phải bổ sung đầy đủ theo quy định mới được ra khơi.

Ngoài bộ đội biên phòng, các lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư luôn túc trực 24/24 sẵn sàng tiếp nhận thông tin báo nạn của ngư dân. Khi có tình huống xảy ra, đơn vị khẩn trương xác định tọa độ và sự cố tàu gặp nạn để có biện pháp ứng cứu kịp thời, đồng thời giữ liên lạc với chủ tàu nắm bắt tình hình, động viên ngư dân trong thời gian chờ lực lượng đến ứng cứu.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, năm 2022, tình hình thời tiết khí hậu thủy văn sẽ có nhiều diễn biến khó lường, trên Biển Đông sẽ xuất hiện khoảng 12 đến 14 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó khoảng 5-7 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh ven biển và đất liền nước ta.

"Ngoài việc tiếp tục điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phương án ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, BĐBP tỉnh thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho ngư dân về nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, kiên quyết không cho xuất bến đối với các phương tiện không trang thiết bị đủ các thiết bị bảo hộ hoặc không đủ giấy tờ hợp lệ về các điều kiện hoạt động trên biển của phương tiện”, Đại tá Đào Quang Hiển, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh nhấn mạnh.

Trong quá trình hoạt động khai thác thủy sản trên biển, nếu xảy ra bất cứ sự cố nào liên quan đến người và phương tiện, ngư dân cần bình tĩnh, đồng thời nhanh chóng liên lạc với Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III (phường 11, TP. Vũng Tàu) qua đường dây nóng 02543.850.950. Đối với phương tiện trang bị máy thu phát vô tuyến MF/HF ICOM có thể phát thông tin cấp cứu trên tần số 7903 kHz, các thông tin yêu cầu trợ giúp sẽ được các đài thông tin duyên hải (32 đài trực canh 24/24h) trải dài theo bờ biển từ Móng Cái đến mũi Cà Mau sẽ tiếp nhận, trợ giúp và chuyển đến các Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn để có các biện pháp, phương án ứng cứu kịp thời.

Bài, ảnh: MINH NHÂN