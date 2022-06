Bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về triển khai công tác y tế phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các địa phương bám sát nội dung hướng dẫn tại Công văn số 2232/BGDĐT-QLCL của Bộ GD-ĐT, phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục trong tổ chức kỳ thi tại địa phương. Trong đó, ngành y tế chủ trì xây dựng kế hoạch và triển khai công tác y tế như: Bảo đảm cấp cứu y tế, cấp cứu thảm họa (cháy nổ, tai nạn giao thông....); bảo đảm vệ sinh môi trường; phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch COVID-19 đối với tất cả các khâu tổ chức kỳ thi, nhất là việc coi thi tại các điểm thi và công tác chấm thi, phúc khảo của các hội đồng thi.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố bố trí nhân lực, trang thiết bị, thuốc, hóa chất và phân công các cơ sở y tế tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19, kịp thời sơ cấp cứu và xử lý các tình huống phát sinh trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Các địa phương kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm tại các nhà hàng, quán ăn phục vụ thí sinh và người nhà; tăng cường công tác giáo dục tuyên truyền, phổ biến các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trên các phương tiện thông tin; kịp thời điều tra, xử lý các tình huống nếu xảy ra ngộ độc thực phẩm, sự cố về an toàn thực phẩm.

HỒNG PHƯƠNG