Chiều 17/5, Công an huyện Côn Đảo phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo thực tập phương án chữa cháy tại Đền thờ Côn Đảo.

Các lực lượng thực tập Phương án chữa cháy tại Đền thờ Côn Đảo.

Tình huống giả định được đưa ra là trong lúc thực hiện nhiệm vụ, Bảo vệ của Trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo phát hiện có cháy xảy ra tại khu Đền thờ, nên đã phát tín hiệu cho Đội Phòng cháy chữa cháy (PCCC) cơ sở dùng các phương tiện tại chỗ để chữa cháy, nhưng đám cháy vẫn chưa được dập tắt và có nguy cơ cháy lan sang các khu vực xung quanh. Lúc này, Đội Trưởng Đội PCCC của Trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo gọi điện thoại báo cho Đội Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) Công an huyện Côn Đảo. Ngay khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an huyện Côn Đảo đã lập tức điều 03 xe chữa cháy, 01 xe chỉ huy, gồm 15 người nhanh chóng đến khu vực xảy ra đám cháy, triển khai đội hình 02 lăng B và 01 lăng A cùng với lực lượng PCCC cơ sở trực tiếp chữa cháy và ngăn chặn nguy cơ cháy lan. Sau 15 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Sau phần thực tập tình huống, Công an huyện Côn Đảo và Trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo đã họp rút kinh nghiệm, nhằm bổ sung, chỉnh sửa lại kịch bản sát với thực tế; đánh giá tinh thần trách nhiệm, ý thức tập luyện, diễn tập của các lực lượng tham gia, để từ đó hoàn chỉnh phương án và cơ chế phối hợp xử lý nhanh, hiệu quả nếu có sự cố cháy xảy ra.

Tin, ảnh: MẠNH CƯỜNG