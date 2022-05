Thăm, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ lực lượng công an

Chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 16/6 (1967-2022), thừa ủy quyền của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tổ chức thăm, tặng quà các gia đình thương binh và liệt sĩ trong lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh.

Đoàn đến thăm, tặng quà gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Tú, nguyên là Công an xã bán chuyên trách tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, hy sinh khi áp giải tội phạm vào tháng 6/2005; gia đình liệt sĩ Nguyễn Thanh Vũ, nguyên là Công an xã bán chuyên trách tại xã Sông Xoài, TX.Phú Mỹ, hy sinh vào tháng 1/2004 khi đang làm nhiệm vụ và đồng chí Nguyễn Huy Tú, Công an viên xã Sông Xoài, TX. Phú Mỹ, bị thương ngày 22/1/2019, khi đang truy đuổi các đối tượng trộm cắp.

Tại những nơi đến, Đoàn chia sẻ với những hy sinh, mất mát của các gia đình và thăm hỏi, động viên và trao tặng mỗi gia đình một phần quà trị giá 2 triệu đồng, trích từ quỹ “Nghĩa tình đồng đội” của Công an tỉnh.

