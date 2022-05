Giải Golf Fairways to Life lần thứ 16: Quyên góp hơn 2,7 tỷ đồng làm từ thiện

Ngày 29/5, Hội Golf tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức giải golf từ thiện “Fairways to Life” lần thứ 16 tại sân golf Vũng Tàu Paradise. Giải thu hút sự 180 golfer đến từ Hội Golf tỉnh và các hội golf trong nước.

Golfer thi đấu tại giải.

“Fairways to Life 2022” có thể thức đấu gậy qua 18 hố có tính điểm chấp (HDC). Các golfer thi đấu tại 5 bảng đấu gồm A, B, C, bảng Callaway theo system 36 và bảng nữ.

Sau một ngày thi đấu, Ban tổ chức đã trao giải Best Gross cho golfer Hoàng Ngọc Quý; Giải Best Nett cho golfer Hồ Khắc Hùng; trao 12 giải Nhất, Nhì, Ba cho các golfer thi đấu xuất sắc ở các bảng đấu. Ban tổ chức cũng trao 8 giải kỹ thuật Longest driver, Accurancy, Nearest to pin cho các golfer.

Ông Lê Đình Thắng, Phó Chủ tịch Hội Golf tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao các giải Nhất, Nhì, Ba cho các golfer.

Đại diện Hội Golf tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao các giải Nhất, Nhì, Ba ở bảng nữ cho các golfer.

Hội Golf tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao bảng tượng trưng số tiền ủng hộ các đơn vị để thực hiện công tác từ thiện, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.

Giải golf từ thiện “Fairways to Life” là sự kiện thường niên của Hội Golf tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhằm gây quỹ từ thiện. Giải năm nay, Ban tổ chức đã nhận được số tiền 2,725 tỷ đồng ủng hộ của các golfer. Số tiền này sẽ được Hội dùng để thực hiện các hoạt động từ thiện trong và ngoài tỉnh như: Xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương; mổ tim cho người nghèo; hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin; giúp đỡ HS nghèo hiếu học; xây dựng cầu tại các tỉnh miền Tây; tài trợ quỹ cấp cứu khẩn cấp cho Bệnh viện Bà Rịa và Bệnh viện Vũng Tàu…

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH - NHẬT LINH