Cải cách hành chính làm hài lòng dân

Với nhiều mô hình, cách làm hay, công tác cải cách hành chính (CCHC) tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đất Đỏ đã có những chuyển biến tích cực, mang lại sự hài lòng cho người dân.

Công chức Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Phước Hội tiếp nhận hồ sơ hành chính

của người dân.

Người dân là mục tiêu phục vụ

Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ (gọi tắt là Bộ phận một cửa), bà Trần Thị Phúc, ấp Hội Mỹ, xã Phước Hội đang được cán bộ hướng dẫn khai thông tin lý lịch và các giấy tờ liên quan trong bộ hồ sơ xin việc. Trong vòng 10 phút, bà Phúc đã xong hồ sơ và nộp cho cán bộ phụ trách và nhận phiếu hẹn đến lấy kết quả.

“Tôi rất hài lòng mỗi khi đến đây làm các thủ tục hành chính. Cán bộ, công chức rất tận tình và trách nhiệm”, bà Phúc cho biết.

Bà Bùi Thị Thùy Trang, công chức địa chính - xây dựng bộ phận một cửa UBND xã Phước Hội cho biết, khi người dân đến làm các thủ tục hành chính (TTHC), cán bộ sẽ hỏi người dân loại TTHC cần làm để chỉ dẫn đến đúng cán bộ trực tiếp phụ trách lĩnh vực đó.

Xã bố trí tổ viết hộ để hỗ trợ người dân khai thông tin trong các tờ khai. Khi khai xong, người viết hộ sẽ đọc lại cho người dân nghe trước khi ký và nộp hồ sơ cho cán bộ thụ lý. Cán bộ phụ trách sẽ nhận hồ sơ và viết giấy hẹn ngày giờ để người dân đến nhận kết quả.

Người dân làm TTHC tại Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Lộc An.

Theo ông Mai Điền Khanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phước Hội, để cải thiện chỉ số xếp hạng CCHC, UBND xã thường xuyên chỉ đạo cán bộ, công chức tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong tiếp nhận và giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa của xã. Năm 2021, chỉ số CCHC của xã tăng 27 bậc, từ hạng 81 lên hạng 54.

Trong khi đó, tại xã Lộc An, để tăng cường CCHC, lấy mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân, xã tổ chức thực hiện mô hình “Hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính” trên trang Zalo “Bộ phận một cửa xã Lộc An”, trong đó tập trung hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đăng ký cắt giảm 50% thời gian giải quyết TTHC cấp xã và quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính theo thẩm quyền; triển khai hướng dẫn quy trình thực hiện số hóa hồ sơ; giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC…

Ông Huỳnh Đức Tường, Phó Chủ tịch UBND xã Lộc An cho biết, năm 2021, chỉ số CCHC xã Lộc An xếp thứ 50, tăng 22 so với năm 2020, xếp thứ 4 toàn huyện. Thời gian tới, xã sẽ triển khai cụ thể từng công việc, phân công từng cán bộ, công chức chuyên môn phụ trách, định kỳ hằng quý đánh giá, báo cáo kết quả và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện công tác cải cách TTHC trước Chủ tịch UBND xã.

Nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công

Năm 2021, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Đất Đỏ đã tiếp nhận 54.471 hồ sơ (trong đó có 3.489 hồ sơ trực tuyến), đã giải quyết 52.685 hồ sơ (trong đó có 52.303 hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn, đạt 99,27%). Huyện cũng xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, đưa dịch vụ công trực tuyến vào hoạt động phục vụ nhân dân và DN. Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị, địa phương của huyện sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng, 100% hồ sơ, văn bản trao đổi hoàn toàn dưới dạng văn bản điện tử; thực hiện chữ ký số, chứng thư số đối với lãnh đạo UBND huyện và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị địa phương…

Ông Huỳnh Sơn Thái, Chủ tịch UBND huyện cho biết, công tác CCHC là một trong những công tác trọng tâm của huyện, vì vậy, để cải thiện mức xếp hạng, đặc biệt là đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra (phấn đấu đạt hạng 4), UBND huyện khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức áp dụng các mô hình, cách làm hay trong công tác CCHC, hướng tới nâng cao chất lượng tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị, nâng cao tỷ lệ hài lòng của người dân, tổ chức.

Huyện cũng yêu cầu các địa phương chấn chỉnh và có giải pháp khắc phục tình trạng trễ hẹn trong giải quyết TTHC; để người dân, tổ chức phải đi lại nhiều lần để giải quyết TTHC; đơn giản hóa TTHC, cắt giảm thời gian giải quyết hồ sơ TTHC thuộc các thẩm quyền giải quyết, trong đó tập trung vào các TTHC liên quan đến cải thiện môi trường đầu tư, đất đai, xây dựng.

Đồng thời, huyện Đất Đỏ cũng tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC; duy trì cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 đối với tất cả các TTHC, trong đó ưu tiên cung cấp dịch vụ công mức độ 4 và tập trung vào nhóm 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu... Qua đó, hướng tới mục tiêu xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch.

