Bảo đảm đủ sách giáo khoa mới cho học sinh

Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông (GDPT) của tỉnh vừa thông qua kết quả chọn sách giáo khoa (SGK) mới các lớp 3, 7 và 10 . Phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Ba, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT xoay quanh giá sách và tình hình cung ứng SGK cho năm học mới.

*Phóng viên: Thưa ông, đến thời điểm này, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã hoàn thành việc lựa chọn SGK mới cho năm học 2022-2023. Điều đặc biệt trong kết quả chọn sách là ở cả 3 khối có một số môn học có 2 đầu sách. Ông có thể nói rõ hơn về điều này?

- Ông Nguyễn Văn Ba: Theo kết quả lựa chọn SGK đã được Ban Chỉ đạo của tỉnh thông qua, môn tiếng Anh lớp 3; Toán, Khoa học Tự nhiên lớp 7; Ngữ Văn lớp 10 có 2 đầu sách được chọn, các môn còn lại chỉ có 1 đầu sách. Đây đều là những đầu sách có tỷ lệ chọn hơn 50%, đúng theo quy định tại Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT về lựa chọn SGK trong trường phổ thông.

Với những môn học có 2 đầu sách, các cơ sở giáo dục căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị để đưa ra quyết định lựa chọn đầu sách phù hợp triển khai giảng dạy.

*Với lớp 3, lớp 7, HS trong cùng một cơ sở giáo dục sẽ sử dụng thống nhất một bộ sách đã được Hội đồng thẩm định cấp tỉnh và các cơ sở giáo dục lựa chọn. Còn riêng với lớp 10 năm học 2022-2023, bên cạnh 7 môn học bắt buộc còn có 5 môn tự chọn. Điều này có gây khó khăn cho việc cung ứng SGK hay không, thưa ông?

- Năm học 2022-2023, chương trình GDPT mới sẽ triển khai ở lớp 10. Đáng chú ý là sẽ có 7 môn học bắt buộc là Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, Nội dung giáo dục địa phương. 5 môn học còn lại sẽ lựa chọn trong 3 tổ hợp môn học, gồm: nhóm môn Khoa học Xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật); Khoa học Tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học); Công nghệ và Nghệ thuật (Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật) phù hợp với năng lực, khả năng theo đúng mục tiêu trong chương trình GDPT 2018, là phát huy phẩm chất, năng lực HS.

Để chuẩn bị cho việc triển khai chương trình GDPT mới với lớp 10, Sở đã xây dựng kế hoạch tư vấn, hướng nghiệp cho HS lớp 9 từ đầu học kỳ 2 năm học 2021-2022. Đồng thời, chỉ đạo các trường THPT căn cứ điều kiện thực tế về cơ sở vật chất, đội ngũ… xây dựng các tổ hợp tự chọn và các chuyên đề giảng dạy cho phù hợp; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kế hoạch tuyển sinh tới toàn bộ GV, HS, PH khối lớp 9.

Khi HS lớp 9 đăng ký dự thi lớp 10, bên cạnh việc chọn trường, các em sẽ lựa chọn luôn tổ hợp môn học. HS lựa chọn tổ hợp môn nào sẽ mua SGK tương ứng chứ không phải mua tất cả các đầu sách lớp 10 đã được phê duyệt. Năm nay, việc đăng ký được thực hiện hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến trên phần mềm nên rất thuận lợi cho ngành trong việc nắm bắt, thống kê số liệu HS đăng ký các tổ hợp, chuyên đề và chọn mua SGK.

*So với tiến độ chung trên cả nước, Bà Rịa-Vũng Tàu là một trong những địa phương hoàn thành sớm việc lựa chọn SGK. Tuy nhiên, chỉ còn gần 4 tháng nữa là tới ngày khai giảng năm học mới. Vậy việc cung ứng SGK có khả năng bị chậm trễ hay không, thưa ông?

- Năm nay, do tiến độ phê duyệt danh mục SGK và cung cấp bản mẫu SGK từ Bộ GD-ĐT tới các địa phương bị chậm trễ, dẫn tới thời điểm hoàn thành việc lựa chọn SGK bị “kéo lùi” lại so với những năm trước.

Dù chỉ còn 4 tháng nữa là bắt đầu năm học mới, nhưng trên tinh thần chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, ngành GD-ĐT đang gấp rút triển khai các công việc kế tiếp nhằm bảo đảm HS có đủ SGK trước thềm năm học mới.

Sở sẽ cung cấp số liệu đăng ký mua SGK; phối hợp chặt chẽ với các NXB trong việc cung ứng. Đồng thời, cũng chỉ đạo các phòng GD-ĐT, các nhà trường nhận SGK, thành lập tổ bàn giao SGK theo quy định. Dự kiến, chậm nhất ngày 20/8, HS sẽ có SGK các lớp 3, 7, 10 và các khối lớp còn lại.

*Giá SGK chương trình GDPT mới đang là một trong những vấn đề mà dư luận quan tâm. Giá SGK mới được cho là cao hơn so với SGK hiện hành. Ngành giáo dục có những giải pháp nào để hỗ trợ HS khó khăn, thưa ông?

- Về giá SGK, đại diện các NXB cho biết, có nhiều lý do khiến giá SGK mới cao hơn so với SGK hiện hành như: hình thức, khổ sách và số lượng trang đã thay đổi theo chương trình mới. Sách được thực hiện theo phương thức xã hội hóa, không trợ cấp một phần như sách cũ nên chi phí cao hơn. Tuy nhiên, nếu so với SGK mới của các lớp 1, 2 và 6 những năm học trước thì giá sách các lớp 3, 7 và 10 có sự chênh lệch không đáng kể.

Năm nay, khi tiến hành chọn sách, Bộ GD-ĐT và NXB không thông tin về giá sách cho các hội đồng. Do đó, Hội đồng của tỉnh căn cứ vào 4 tiêu chí: phù hợp với năng lực học tập của HS; tạo điều kiện cho GV đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá; phù hợp với các yếu tố đặc thù của địa phương; phù hợp với điều kiện bảo đảm chất lượng và kế hoạch giáo dục của địa phương để lựa chọn SGK, chứ không căn cứ vào giá sách để lựa chọn. Đặc biệt, Bà Rịa-Vũng Tàu đi theo xu hướng chọn từng cuốn của từng bộ môn, chứ không lựa chọn cả bộ sách. Cách làm này nhằm mục tiêu chọn ra những cuốn sách tốt nhất, phù hợp nhất theo các tiêu chí đã đề ra.

Để hỗ trợ cho các em HS khó khăn trong năm học 2022-2023, toàn ngành sẽ tiếp tục vận động NXB, nhà hảo tâm, Hội Khuyến học và các ban ngành, đoàn thể chung tay đóng góp, hỗ trợ các em có đủ SGK cho năm học mới. Ngành cũng duy trì chương trình phát động HS các lớp 1, 2 và 6 tặng lại SGK đã sử dụng cho thư viện trường để nhà trường cho mượn hoặc trao tặng lại cho những em HS khó khăn, góp phần thể hiện sự sẻ chia, tránh tốn kém, lãng phí.

