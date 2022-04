Mang sức trẻ tình nguyện vì cộng đồng

Lưu Hoàng Long đã vinh dự được nhận Bằng khen “Bí thư chi Đoàn tiêu biểu cấp tỉnh 2020-2021” do Tỉnh Đoàn khen tặng; 2 Bằng khen “Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh năm 2020-2021 và năm 2021-2022” do Tỉnh Đoàn khen tặng; Bằng khen “Giải III cuộc thi tìm kiếm tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2020” do Tỉnh Đoàn khen tặng; Giấy khen “Sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động cộng đồng năm 2020-2021” do Trường ĐH BR-VT khen tặng; Giấy khen “Đoàn viên có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào sinh viên 2020-2021” do Đoàn Trường ĐH BR-VT khen tặng; Và Giấy khen “Sinh viên 5 tốt cấp trường năm 2020-2021” do Hội sinh viên Trường ĐH BR-VT khen tặng.