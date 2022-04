Dũng cảm giải cứu nhóm du khách đuối nước

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khen ngợi: Hành động làm lan tỏa niềm tin vào điều tốt đẹp * Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thăng cấp bậc cho Trung úy Thái Ngô Hiếu (BR-VT) Sáng 11/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương, khen ngợi Trung úy Thái Ngô Hiếu, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai đã có hành động dũng cảm, cứu người. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đây thực sự là những hành động dũng cảm, nghĩa hiệp, cao cả được nhân dân cảm phục, trân trọng. Những tấm gương quên mình vì tính mạng của người bị nạn trong cộng đồng cần được kịp thời lan tỏa để nhiều người có thêm niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Chủ tịch nước đề nghị Bộ Công an, Công an tỉnh Đồng Nai có hình thức tuyên dương, khen thưởng xứng đáng Trung úy Thái Ngô Hiếu. Việc khen thưởng xứng đáng sẽ nhân lên những những tấm gương dũng cảm cứu người, để mỗi ngày sẽ có thêm nhiều hành động đẹp, việc làm thiết thực và những tấm gương sáng góp phần tích cực xây dựng cuộc sống bình yên. * Ngay trong ngày 11/4, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ từ Trung úy lên Đại úy đối với chiến sĩ Thái Ngô Hiếu vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc.