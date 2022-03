118 tuyến đường ở Vũng Tàu sẽ có tên mới

Tại Kỳ họp thứ Năm - Kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh khóa VII diễn ra vào ngày 25/2 vừa qua, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về đặt, đổi tên đường trên địa bàn TP. Vũng Tàu, đề xuất điều chỉnh tên 77 tuyến đường hiện hữu và đặt mới 41 tuyến đường hẻm (chưa có tên). Việc đổi, đặt tên đường mới được đa số người dân đồng tình vì thuận tiện trong tìm đường. Nhưng cũng có những người lo vì đổi tên đường đồng nghĩa với việc phải đổi, cập nhật thông tin của giấy tờ tùy thân. Lo lắng này sẽ được chính quyền giải như thế nào để người dân yên tâm?

Đường Bàu Sen 3 (phường 2, TP. Vũng Tàu) được đổi tên thành đường Kiều Thanh Quế.

Người dân “rối” vì tên đường

Nhiều năm nay, người dân ở Khu Đô thị Chí Linh (phường 10) “rối” vì có đến 26 đường mang tên Chí Linh, theo thứ tự từ 1 đến 26. Chưa kể, tại các phường Nguyễn An Ninh, Thắng Nhất, phường 10 cũng có từ 3-10 tuyến đường lấy tên này.

Ông Nguyễn Văn Vợi (ngụ đường Chí Linh 26, Khu Đô thị Chí Linh, phường 10) cho hay: “Khách đến chơi lần đầu không thể tìm được đường dù đã được chỉ dẫn. Tôi phải ra tận đầu đường 3/2 để đón và đưa vào nhà”.

Còn tại khu Á Châu (phường 2, TP. Vũng Tàu) các tuyến hẻm đặt tên Bàu Sen từ 1 đến 7 cũng gây bất tiện cho người dân trong việc tìm đường và địa chỉ nhà.

Theo ông Nguyễn Trọng Thụy, Trưởng Phòng Quản lý đô thị TP.Vũng Tàu, từ năm 2014, thành phố đã triển khai Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án xác định điểm đầu, điểm cuối và đặt tên những tuyến đường mới trên địa bàn TP.Vũng Tàu. Song trong quá trình triển khai gặp một số vướng mắc, bất cập. Cụ thể là, một số tên đường gắn số đếm (Chí Linh 1, 2, 3, 4, 5; Bến Đình 1, 2; Bàu Sen 1, 2; Hàng Điều 1, 2...) gây bất tiện cho người dân. Ngoài ra, còn có một số đường vừa được làm mới - nối dài đường sang địa bàn khác vẫn sử dụng tên đã có, gây khó khăn cho việc đánh số nhà tại những đoạn nối dài. Việc xác định điểm đầu, điểm cuối tuyến đường cũng rất bất cập.

Trước thực trạng này, UBND TP.Vũng Tàu đã giao Phòng Quản lý đô thị thực hiện Đề án “Điều chỉnh đặt, đổi tên đường trên địa bàn TP.Vũng Tàu”. Đề án được xây dựng từ kết quả khảo sát, thảo luận với UBND xã, phường và lấy ý kiến đồng thuận cộng đồng nơi có tên đường điều chỉnh đặt, đổi, niêm yết công khai bản đồ tên đường phố Vũng Tàu. Sau đó, TP. Vũng Tàu yêu cầu đơn vị tư vấn hoàn thiện Đề án theo hướng chỉ đặt, đổi tên đối với các tuyến đường có trên 60% ý kiến người dân được lấy ý kiến đồng thuận. Kết quả, có 118 tên đường được trình để đặt - đổi tên trong đợt này, gồm: đổi tên 77 đường hiện hữu đã được đặt tên và đặt tên 41 tuyến đường hẻm đã được mở rộng theo quy hoạch. Việc điều chỉnh đặt, đổi tên đường trên địa bàn TP.Vũng Tàu tuân thủ các quy định hiện hành. Các tên đường được sử dụng để đặt - đổi lấy từ ngân hàng tên đường đã được UBND tỉnh phê duyệt.

77 tuyến đường được điều chỉnh đổi tên mới, bao gồm: Phường 2: Đường Bàu Sen 1 đổi tên là: Hoàng Sâm; Bàu Sen 2: Hoàng Trọng Mậu; Bàu Sen 3: Kiều Thanh Quế; Bàu Sen 4: Hoàng Cầm; Bàu Sen 5: Hoàng Công Chất; Bàu Sen 6: Hoàng Hữu Nam; Bàu Sen 7: Hoàng Văn Hòe. Phường 7: Đường Kha Vạn Cân đổi tên là: Kha Vạng Cân. Phường 8: Đường Dương Ngạn Địch đổi tên là: Ngô Nhân Tịnh. Phường 10: Đường Bình Giã đổi tên là: Bùi Thiện Ngộ; Chí Linh 10: Phùng Há; Chí Linh 12: Nguyễn Phú Tần; Chí Linh 14: An Hải; Chí Linh 16: An Trạch; Chí Linh 18: Thanh Tịnh; Chí Linh 20: Trần Mai Ninh; Chí Linh 22: Tôn Quang Phiệt; Chí Linh 24: Bình Quý; Chí Linh 26: Trần Đại Nghĩa; Chí Linh 28: Nguyễn Đôn Tiết; Chí Linh 17: Nguyễn Công Phương; Chí Linh 19: Nguyễn Sáng; Chí Linh 21: Quang Dũng; Hàng Điều 1: Sông Hương; Hàng Điều 2 và Hàng Điều 10 cùng đổi tên là Đoàn Kết; Hàng Điều 3: Bến Hải; Hàng Điều 5: Bến Chương Dương; Hàng Điều 6: Thạch Hãn; Hàng Điều 7: Vàm Cỏ; Hàng Điều 8: Như Nguyệt; Hàng Điều 11: Sông Gianh; Hàng Điều 4: Cửu Long; Thuỳ Dương 1: Ngọc Linh; Thuỳ Dương 2: Thất Sơn; Thuỳ Dương 3: Ba Vì; Thuỳ Dương 4: Hoành Sơn; Thuỳ Dương 5: Tản Viên; Thuỳ Dương 6: Tam Đảo; Thuỳ Dương 7: Bạch Mã; Thuỳ Dương 8: Ngự Bình; Đường nối dài theo quy hoạch (Công Chánh cũ) - Nơ Trang Long; Nơ Trang Long 5: Trần Văn Ơn; Nơ Trang Long 4: Trần Hữu Dực; Nơ Trang Long 3: Phan Ngọc Hiển; Nơ Trang Long 2: Hà Bổng; Nơ Trang Long 1: Đinh Núp; Số 1-KDC Đồi 2 đổi tên là Bích Khê; Số 2-KDC Đồi 2 đổi tên là Diệp Minh Châu; Số 3-KDC Đồi 2 đổi tên là: Hoàng Ngọc Phách; Số 4: KDC Đồi 2 đổi tên là: Hoàng Xuân Hãn; Số 5-KDC Đồi 1 đổi tên là: Bùi Kỷ; Số 7-KDC Đồi 2 đổi tên là: Tống Duy Tân; Số 8-KDC Đồi 2 đổi tên là: Tống Phước Hiệp; Số 9-KDC Đồi 2 đổi tên là: Tống Phước Hòa; Số 10-KDC Đồi 2 đổi tên là: Dương Tử Giang; Số 11-KDC Đồi 2 đổi tên là: Hà Huy Giáp. Phường 11: Đường Lê Duẩn 1 đổi tên là: Nguyễn Khánh Toàn; Lê Duẩn 2: Thành Đồng; Lê Duẩn 3: Hoàng Đạo Thúy; Lê Duẩn 4: Nguyễn Hiến Lê; Lê Duẩn 5: Nguyễn Văn Huyên. Phường Nguyễn An Ninh: Đường Chí Linh 1 đổi tên là: Chí Linh; Chí Linh 2: Phạm Văn Bạch; Chí Linh 3: Hồ DZếch; Chí Linh 4: Bùi Huy Đáp; Chí Linh 5: Cao Xuân Huy; Chí Linh 6: Nam Du; Chí Linh 7: Cù Chính Lan; Chí Linh 8: Võ Duy Ninh; Chí Linh 9: Hà Thị Cầu; Chí Linh 11: Nguyễn Công Hoan; Chí Linh 15: Nguyễn Đình Thi; Chí Linh 13: Nguyễn Quyền; Chí Linh 30: Nguyễn Thị Nghĩa; Chí Linh 32: Nguyễn Xiển.

Hoàn thành đổi, đặt tên đường trong quý II/2022

Bà Nguyễn Thị Thanh An (ngụ đường Bàu Sen 6, phường 2) cho biết, do Nhà nước đã gửi văn bản lấy ý kiến của người dân về việc đổi tên đường trước đây nên bà đã nắm được thông tin. Tuy nhiên, khi chính thức đổi tên đường thì bà An lại lo lắng khi đổi tên đường phải đổi giấy tờ đủ loại, thủ tục đổi như thế nào?

Bên cạnh đó, nhiều người dân cũng bày tỏ, mong các cơ quan Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để họ đổi tên đường trên các loại giấy tờ tùy thân, giấy tờ nhà đất... dễ dàng.

Ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu cho hay, sau khi được HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết đặt, đổi tên đường ở TP. Vũng Tàu, UBND thành phố đang kiến nghị UBND tỉnh ra quyết định để có căn cứ triển khai thực hiện. Dự kiến, trong quý II/2022, TP. Vũng Tàu triển khai đặt tên 41 tuyến hẻm và đổi tên 77 tuyến đường trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó, UBND các phường sẽ thông báo việc đổi tên đường đến từng người dân về việc thay đổi tên đường sẽ cấp quyết định số nhà mới (số nhà sẽ vẫn giữ nguyên vì khu vực này đã ổn định). UBND phường sẽ rà soát, thống kê số lượng nhà cần được cấp quyết định mới. Trên cơ sở rà soát, báo cáo của UBND các phường, UBND TP. Vũng Tàu sẽ ra quyết định cấp số nhà mới cho người dân. Sau khi có quyết định cấp số nhà, Phòng Quản lý đô thị TP. Vũng Tàu sẽ đồng thời thông tin cho các phòng, ban, các cơ quan khác.

Khi người dân liên hệ thực hiện các thủ tục, giao dịch liên quan đến các loại giấy tờ có tên đường, số nhà thì sử dụng giấy tờ cũ kèm theo quyết định cấp số nhà mới sẽ được giải quyết như bình thường. Khi người dân thực hiện những thủ tục điều chỉnh, cấp mới, cập nhật... các loại giấy tờ, cơ quan chức năng sẽ cập nhật tên đường mới. Nếu người dân chưa có giao dịch nhưng có nhu cầu muốn đổi giấy tờ theo tên đường mới thì quyết định cấp số nhà sẽ là cơ sở để cấp đổi.

“Tinh thần là, cơ quan Nhà nước sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để đổi cho dân, chứ không để người dân đi lại nhiều lần”, ông Vũ Hồng Thuấn khẳng định.

Bài, ảnh: HUYỀN TRANG