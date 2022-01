Hưởng ứng phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Nhâm Dần 2022 do Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh phát động, gần 1 tháng qua, Hội CTĐ tỉnh và các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo tết cho người nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam,…

Người dân tham gia phiên chợ 0 đồng do Hội Chữ thập đỏ xã Hòa Long, TP. Bà Rịa tổ chức.

Ông Vũ Quang Lục (SN 1944, phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu) là 1 trong 100 người gặp khó khăn trên địa bàn TP. Vũng Tàu tham gia chương trình “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Nhâm Dần 2022 do Hội CTĐ tỉnh vừa tổ chức vào sáng 17/1. Ông Lục đã có mặt từ rất sớm để chờ đợi được nhận quà, ông nói, phần quà giúp ông có cái Tết đủ đầy hơn. Ông Lục hàng ngày đi nhặt ve chai để kiếm sống, thu nhập ngày có ngày không, ngày kiếm được nhiều nhất là 30 ngàn đồng. Vợ ông nằm liệt một chỗ do tai biến hơn 10 năm nay nên cuộc sống của hai vợ chồng ông lúc nào cũng trong tình trạng thiếu thốn.

Còn bà Đỗ Thị Ửng (phường Long Toàn, TP. Bà Rịa) cũng rưng rưng xúc động khi được tham gia “Phiên chợ Tết 0 đồng” do Hội CTĐ TP. Bà Rịa tổ chức ngày 23/1. Bà Ửng là người già neo đơn, bà rửa chén thuê ở quán ăn để kiếm sống qua ngày. Những món hàng nhu yếu phẩm bà được mua với giá 0 đồng ở phiên chợ đã phần nào giúp bà đỡ lo toan cho một cái Tết đang cận kề. “Phiên chợ đã có đầy đủ những mặt hàng tôi cần trong dịp Tết Nguyên đán”, bà Ửng nói.

Trong gần 1 tháng qua, để chăm lo cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam có một cái Tết đủ đầy, Hội CTĐ các cấp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động tặng quà, phiên chợ 0 đồng với những mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu trong dịp Tết và tiền mặt. Bà Nguyễn Thị Trúc Ngân, Chủ tịch Hội CTĐ TP. Bà Rịa cho biết, phiên chợ Tết 0 đồng dành cho 100 người nghèo, người khuyết tật, người già neo đơn đã được Hội CTĐ thành phố duy trì từ 4 năm nay. Riêng phiên chợ 0 đồng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Hội đã vận động các nhà hảo tâm để có đủ các loại mặt hàng được trưng bày tại 17 gian hàng gồm mứt, hạt dưa, nước ngọt, gạo,...

Tương tự, Hội CTĐ TP. Vũng Tàu đã vận động Công ty Điện Lực TNHH BOT Phú Mỹ 3 trao 100 suất quà (mỗi suất quà trị 500 ngàn đồng gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt) cho người nghèo, người già neo đơn, người khuyết tật cần được quan tâm, giúp đỡ trên địa bàn.

Ông Lê Văn Hậu, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết, gần 1 tháng nay, thông qua chương trình “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, Hội CTĐ tỉnh và các cấp đã trao hơn 11.763 suất quà Tết với tổng giá trị hơn 5 tỷ đồng tới người nghèo, người khuyết tật,… trên địa bàn tỉnh. Mỗi suất quà trị giá 500 -700 ngàn đồng gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt từ nguồn vận động các DN, các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh. Với những việc làm đầy ý nghĩa, các cấp Hội CTĐ đã trở thành một trong những điểm tựa cho những mảnh đời nghèo khó, bất hạnh, nhất là vào các thời điểm khó khăn hay dịp lễ, tết.

Bài, ảnh: NHUNG HOA