Khẩn trương hoàn thiện chương trình phòng, chống dịch trong tình hình mới

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, diễn ra sáng 27/1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: NHẬT BẮC

Sẵn sàng ứng phó

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, đến nay dịch bệnh cơ bản đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước. Các địa phương đều đã chuyển sang trạng thái “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ. Tuy vậy, số mắc mới vẫn tiếp tục ghi nhận tại hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước với khoảng 15 ngàn ca/ngày. So với tháng trước, số ca cộng đồng cả nước tăng 21,2%, nhưng số ca tử vong giảm 7,5%, số ca nguy kịch giảm 11,6%.

Bộ trưởng Bộ Y tế nhận định, thời gian tới trong bối cảnh dần mở cửa các hoạt động xã hội, phát triển kinh tế trở lại, có thể sẽ tiếp tục ghi nhận nhiều chuỗi lây nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, kể cả biến chủng Omicron, thậm chí sẽ có những biến thể mới khác. Điều này sẽ làm gia tăng số bệnh nhân nhập viện, tạo áp lực lớn lên hệ thống chăm sóc y tế, đặc biệt tác động đến các nhóm đối tượng nguy cơ cao mắc bệnh nặng (người già, người có bệnh nền). “Bộ Y tế đã chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc tăng cường công tác phòng, chống dịch; tổ chức hiệu quả phân luồng, phân tuyến điều trị; bảo đảm hoạt động hiệu quả của các bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 trong dịp Tết. Các cơ sở y tế xây dựng phương án dự trữ cơ số thuốc, máu, dịch truyền, vật tư, hóa chất, thiết bị và bố trí cơ số giường bệnh, phương tiện cấp cứu, nhất là oxy y tế sẵn sàng đáp ứng chống dịch và điều trị dịp Tết Nguyên đán 2022”, ông Nguyễn Thanh Long nói.

Tại BR-VT, nhằm bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương sẵn sàng các phương án, kịch bản ứng phó linh hoạt, kịp thời, chủ động kiểm soát dịch bệnh trong mọi tình huống; duy trì chế độ ứng trực 24/24 đối với các lực lượng tham gia chống dịch, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị, vật tư y yế theo phương châm “4 tại chỗ” để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trước diễn biến của dịch bệnh. Sở Y tế thường xuyên, phân tích, đánh giá, cập nhật cấp độ dịch để có các biện pháp tăng cường đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu, dự báo tình hình, chủ động đề xuất UBND tỉnh, BCĐ tỉnh các giải pháp phòng, chống dịch phù hợp, hiệu quả, nhất là phát hiện sớm biến thể mới.

Ứng trực 24/24 trong dịp Tết

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự báo, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, chủng Omicron lây lan rất nhanh và có thể xuất hiện các chủng mới. Thủ tướng nhấn mạnh, các đơn vị, địa phương không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, phải bám sát tình hình, dự báo tốt nhất để có mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, giải pháp, phương án, kịch bản phù hợp, luôn trong tư thế chủ động, sẵn sàng, tích cực ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra một cách khoa học, kịp thời, hợp lý, hiệu quả. Việt Nam đang tiếp tục thực hiện “đa mục tiêu”, trong đó, mục tiêu y tế là giảm tối đa tử vong, giảm ca chuyển nặng, bảo vệ tối đa tính mạng, sức khỏe người dân, không để bị động, lúng túng, bất ngờ nếu xuất hiện các chủng mới.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch trong tình hình mới; tiếp tục cập nhật, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện quy trình, phác đồ, theo dõi y tế, chăm sóc, điều trị tại nhà đối với các trường hợp F0. Ngành y tế phải bảo đảm công tác khám, chữa bệnh, cấp cứu các bệnh khác cho nhân dân trong dịp Tết. Đặc biệt, tổ chức hiệu quả chiến dịch tiêm chủng vắc xin mùa Xuân năm 2022 theo tinh thần “thần tốc, thần tốc hơn nữa”. Thủ tướng lưu ý phải nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, thận trọng trong việc tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5-11 tuổi. Bộ Y tế tiếp tục thúc đẩy sản xuất vắc xin trong nước để chủ động nguồn cung; đồng thời chủ động công bố, cho phép nhập khẩu, sản xuất thuốc điều trị trong nước bảo đảm công khai, minh bạch, chống đầu cơ, tiêu cực.

Tại tỉnh BR-VT, đến ngày 27/1, có 659 trường hợp nhiễm COVID-19 đang điều trị tại bệnh viện và hơn 9.200 ca điều trị tại nhà. Trong đó có hơn 200 ca nặng. Tỷ lệ tử vong chiếm 0,534% tổng số ca nhiễm. Trong 30 ngày qua, số ca tử vong trên địa bàn tỉnh chưa có dấu hiệu giảm. Các trường hợp tử vong tập trung vào nhóm đối tượng chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19 (chiếm 50%).

Về mở cửa trường học, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ GD-ĐT công bố công khai, minh bạch lộ trình mở cửa cụ thể, diễn tập các phương án phòng, chống dịch trong trường học, tinh thần là mở cửa sớm nhất có thể nhưng bảo đảm an toàn, hiệu quả, giảm thiểu tối đa sự lo lắng của phụ huynh, học sinh. Thủ tướng cho biết, trong tháng 2/2022, Chính phủ sẽ ban hành, triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe cho trẻ em.

Cũng trong cuộc họp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ VHTTDL phối hợp với các cơ quan liên quan công bố lộ trình mở cửa du lịch sớm nhất có thể, không để lỡ cơ hội phát triển. Bộ GT-VT bảo đảm tính tổng thể, liên thông, thống nhất, nhất quán trong các hoạt động giao thông trên mọi loại hình (đường bộ, đường thủy, hàng không), bảo đảm an toàn, hiệu quả, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, không cầu toàn, không nóng vội. Bộ LĐTBXH chủ trì công tác an sinh xã hội, tinh thần là không để ai không có Tết, không ai bị bỏ lại phía sau, tổ chức cho nhân dân đón Tết an toàn, nghĩa tình, vui tươi, tiết kiệm. Bộ Công Thương bảo đảm oxy chữa bệnh, năng lượng cho sản xuất và tiêu dùng, các hàng hóa thiết yếu, tránh đầu cơ, nâng giá, ảnh hưởng tới nền kinh tế, nhất là đời sống người dân trong dịp Tết. “Tôi yêu cầu BCĐ phòng, chống dịch các cấp ứng trực 24/24 trong dịp Tết để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh”, Thủ tướng chỉ đạo.

HỒNG PHƯƠNG