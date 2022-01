Tăng cường phòng chống dịch, chăm lo Tết cho HS, người lao động

Sở GD-ĐT vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, trường học tiếp tục triển khai, thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, địa phương về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch tại đơn vị mình.

Bên cạnh đó, Sở yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách của Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và HS; chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các tổ chức đoàn thể ở địa phương huy động các nguồn lực của xã hội, tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời HS thuộc gia đình chính sách, HS mồ côi, không nơi nương tựa, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, HS có cha mẹ mất do COVID-19; cán bộ, GV, nhân viên đang công tác và đã nghỉ hưu có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm mọi người được đón Tết vui tươi, an toàn. Đồng thời, các nhà trường cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và HS thực hiện nếp sống văn minh, lành mạnh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông…

Sở cũng yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, HS, SV hạn chế di chuyển ra khỏi tỉnh và tới nơi có dịch đang bùng phát khi không cần thiết trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần để bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, cũng như bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Khi có các vấn đề phát sinh, các cơ sở giáo dục thực hiện chế độ thông tin báo cáo về Sở GD-ĐT qua số điện thoại 0254.3852691 hoặc 0918.019.574 để kịp thời giải quyết; đồng thời báo cáo tổng hợp tình hình trước, trong và sau Tết, trong đó có tổng hợp số F0 (nếu có) của cán bộ quản lý, GV, người lao động và HS từ ngày 24/1 đến 6/2 gửi Sở GD-ĐT.

HẢI BÌNH