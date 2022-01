HUYỆN CHÂU ĐỨC: Công bố Quyết định trưởng, phó trưởng công an xã chính quy

Sáng 21/1, Công an huyện Châu Đức tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức công an xã chính quy trên địa bàn huyện.

Ông Nguyễn Nguyện Luân, Trưởng Công an huyện Châu Đức trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức công an xã chính quy trên địa bàn.

Tại buổi lễ, các đại biểu được nghe lãnh đạo Công an huyện công bố Quyết định số 9847/QĐ-BCA của Bộ Công an về việc tổ chức công an xã chính quy tại 47 xã thuộc tỉnh BR-VT. Theo đó, công an 15 xã trên địa bàn huyện Châu Đức được công nhận là tổ chức công an xã chính quy.

Trong đợt này, Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành Quyết định bổ nhiệm 15 chức vụ trưởng công an xã và bổ nhiệm chức vụ phó trưởng công an xã đối với 18 cán bộ.

Tin, ảnh: THÁI BÌNH