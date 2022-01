Các trường đã sẵn sàng đón học sinh

Để bảo đảm an toàn trường học, Sở GD-ĐT đã thành lập 3 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện phòng chống dịch bệnh COVID-19 để đón HS quay trở lại trường học tập trực tiếp vào ngày (dự kiến ngày 10/1/2022).

Đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Văn Ba, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT làm Trưởng đoàn kiểm tra thực tế tại Trường THPT Trần Hưng Đạo (TX. Phú Mỹ). Ảnh: KHÁNH CHI

Đoàn do ông Nguyễn Văn Ba, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT làm Trưởng Đoàn làm việc với các trường THPT, Trung tâm GDTX trên địa bàn TX. Phú Mỹ và huyện Châu Đức. Đoàn do ông Lê Văn Tuyền, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT làm Trưởng Đoàn làm việc với các trường THPT, Trung tâm GDTX trên địa bàn các huyện: Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc. Đoàn do ông Ngô Minh Hùng, Phó Chánh Thanh tra Sở làm Trưởng Đoàn làm việc với các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP. Vũng Tàu và TP. Bà Rịa.

Các đoàn đã kiểm tra thực tế tại các cơ sở giáo dục và làm việc với lãnh đạo các trường THPT, Trung tâm GDTX, phòng GD-ĐT, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế các địa phương về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, vệ sinh, khử khuẩn trường lớp, nhân sự chuẩn bị dạy và học trực tiếp, trực tuyến, kế hoạch, nghe báo cáo kế hoạch triển khai, thảo luận và cách xử lý khi có F0 ở trường học…

Qua kiểm tra, ông Nguyễn Văn Ba, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT đánh giá các cơ sở giáo dục trên địa bàn đã chuẩn bị sẵn sàng, chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân sự, kế hoạch, kịch bản để tổ chức dạy học trực tiếp một cách an toàn cho HS khối 9 và 12 vào ngày 10/1 sắp tới. Các trường đã vệ sinh, khử khuẩn trường lớp, có phương án bố trí giãn cách các lớp học, chuẩn bị các phòng cách ly tạm thời, vật tư y tế cần thiết để xử lý khi xuất hiện các trường hợp, F0, F1, F2 trong trường học.

Đồng thời, các nhà trường cũng chú trọng tới công tác tuyên truyền cho phụ huynh, HS để tạo sự đồng thuận khi tổ chức cho HS tới trường học tập trực tiếp. Bên cạnh đó, các cơ quan y tế địa phương cũng phối hợp chặt chẽ với các nhà trường để xây dựng kịch bản và tổ chức diễn tập…

HOÀNG DƯƠNG